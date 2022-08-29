ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Борнмут»Какой еще кризис? «Ливерпуль» ответил на поражение от «МЮ» яркой победой Гильермо АбаскальМосковский «Спартак» вернул себе лидерство. Замены сделали свое дело «Шериф» — «Пюник». Квалификация Лиги Европы Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • 21:57
    • «Ахмат» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов»
  • 00:56
    • «Севилья» проиграла «Альмерии» в андалусийском дерби
  • 00:06
    • Касаткина выиграла турнир в канадском Гранби
  • 23:43
    • Гол и пас Леау помогли «Милану» обыграть «Болонью»
  • 22:02
    • Самсонова победила Саснович в финале турнира в Кливленде
  • 21:37
    • «Ювентус» обменялся голами с «Ромой»
  • 21:28
    • «Бавария» спаслась от поражения в матче с гладбахской «Боруссией»
    Все новости спорта

    «Александрия» быстро разберется с «Минаем»

    «Александрия» — «Минай». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, УПЛ, 29 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Александрия Прогнозы на Минай
    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Минай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Гура
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Августа 2022 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 15:00 Минай Минай
  • Минай
    •

    «Александрия»

    Александрийцы имеют стабильный состав. Более того, команда получила неплохое усиление в виде Владислава Калитвинцева.

    В стартовом туре команда добыла три очка. На выезде «Александрия» переиграла «Ингулец» (1:2).

    Наверняка в этой встрече «Александрия» сыграет с позиции силы. Команда выглядит монолитно.

    Все прогнозы на футбол

    «Александрия» традиционно сложно играет с «Минаем». Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза при двух неудачах.

    «Минай»

    Эта команда также изменилась в межсезонье. Ряд игроков покинули закарпатский клуб.

    «Минай» привлек в состав несколько молодых игроков. Между тем, на их обкатку нужно время, а сезон уже стартовал.

  • Великолепная восьмёрка в групповом этапе еврокубков
  • Не чужие нам клубы пробились в основную сетку еврокубков. В начале отбора на старт вышли 40 команд — до групповой стадии добрались лишь 8
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Украины команда не участвовала. Так что стартовать «Минаю» сразу придется в поединка с непростым оппонентом.

    В этом поединке «Минай» наверняка будет пытаться добыть первый зачетный балл в чемпионате. Вот только пока не заявлен лидер атак команды Евгений Селезнев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Миная» — за 5.65.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Александрия» наверняка с первых минут будет активно атаковать.

    «Минай» пока что представляет из себя команду-загадку.

    Александрийцы сильнее по составу, да и уровень игры показывают качественный. Наши прогноз и ставка — Победа «Александрии» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колос — Рух
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рубин — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Александрия» — «Минай»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Александрия» быстро разберется с «Минаем»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры