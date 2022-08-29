«Александрия» сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 15:00 мск. «Александрия» — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

Александрийцы имеют стабильный состав. Более того, команда получила неплохое усиление в виде Владислава Калитвинцева.

В стартовом туре команда добыла три очка. На выезде «Александрия» переиграла «Ингулец» (1:2).

Наверняка в этой встрече «Александрия» сыграет с позиции силы. Команда выглядит монолитно.

Все прогнозы на футбол

«Александрия» традиционно сложно играет с «Минаем». Из пяти последних очных поединков команда выиграла три раза при двух неудачах.

«Минай»

Эта команда также изменилась в межсезонье. Ряд игроков покинули закарпатский клуб.

«Минай» привлек в состав несколько молодых игроков. Между тем, на их обкатку нужно время, а сезон уже стартовал.

В минувшем туре чемпионата Украины команда не участвовала. Так что стартовать «Минаю» сразу придется в поединка с непростым оппонентом.

В этом поединке «Минай» наверняка будет пытаться добыть первый зачетный балл в чемпионате. Вот только пока не заявлен лидер атак команды Евгений Селезнев.

Прогноз и ставка

На победу «Александрии» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Миная» — за 5.65.

«Александрия» наверняка с первых минут будет активно атаковать .

«Минай» пока что представляет из себя команду-загадку.

Александрийцы сильнее по составу, да и уровень игры показывают качественный. Наши прогноз и ставка — Победа «Александрии» в 1 тайме с коэффициентом 2.27.