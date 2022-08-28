«Славия» Мозырь сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:00 мск. «Славия» Мозырь — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия» Мозырь

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Типичный середняк — ни дать, ни взять.

«Славия» Мозырь занимает 10 место в турнирной таблице. Причем вряд ли команда существенно изменит свою диспозицию.

В минувшем туре команда отобрала очки у одного из фаворитов чемпионата. Выезд в гости к минскому «Динамо» завершился сухой ничьей.

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«Славия» традиционно сложно играет с «Витебском». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при одной неудаче.

«Витебск»

Витебляне стартовали — врагу не пожелаешь. Команда долго находилась в районе опасной зоны.

Правда, сейчас «Витебск» несколько улучшил свои результаты. Как минимум, команда поднялась из зоны вылета.

В предыдущем туре «Витебск» разжился тремя очками. Дома команда разгромила дзержинский «Арсенал» (3:0).

В этом поединке «Витебск» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Тем более, в психологическом плане команда явно прибавила.

Прогноз и ставка

На победу «Славии» Мозырь в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 2.93, а победу «Витебска» — за 3.03.

Хозяева весьма неплохо атакуют .

«Витебск» в минувшем туре наконец-то победил.

Обе команды имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.