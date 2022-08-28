«Славия» Мозырь
Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Типичный середняк — ни дать, ни взять.
«Славия» Мозырь занимает 10 место в турнирной таблице. Причем вряд ли команда существенно изменит свою диспозицию.
В минувшем туре команда отобрала очки у одного из фаворитов чемпионата. Выезд в гости к минскому «Динамо» завершился сухой ничьей.
«Славия» традиционно сложно играет с «Витебском». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при одной неудаче.
«Витебск»
Витебляне стартовали — врагу не пожелаешь. Команда долго находилась в районе опасной зоны.
Правда, сейчас «Витебск» несколько улучшил свои результаты. Как минимум, команда поднялась из зоны вылета.
В предыдущем туре «Витебск» разжился тремя очками. Дома команда разгромила дзержинский «Арсенал» (3:0).
В этом поединке «Витебск» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Тем более, в психологическом плане команда явно прибавила.
Прогноз и ставка
На победу «Славии» Мозырь в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 2.93, а победу «Витебска» — за 3.03.
Хозяева
«Витебск» в минувшем туре наконец-то победил.
Обе команды имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.