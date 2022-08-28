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    «Славия» и «Витебск» будут активно атаковать

    «Славия» Мозырь — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 августа 2022 года

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    «Витебск»
    «Славия» Мозырь сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:00 мск. «Славия» Мозырь — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Августа 2022 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 16:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    «Славия» Мозырь

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на привычном для себя уровне. Типичный середняк — ни дать, ни взять.

    «Славия» Мозырь занимает 10 место в турнирной таблице. Причем вряд ли команда существенно изменит свою диспозицию.

    В минувшем туре команда отобрала очки у одного из фаворитов чемпионата. Выезд в гости к минскому «Динамо» завершился сухой ничьей.

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    «Славия» традиционно сложно играет с «Витебском». Из пяти последних поединков команда выиграла дважды при одной неудаче.

    «Витебск»

    Витебляне стартовали — врагу не пожелаешь. Команда долго находилась в районе опасной зоны.

    Правда, сейчас «Витебск» несколько улучшил свои результаты. Как минимум, команда поднялась из зоны вылета.

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    • В предыдущем туре «Витебск» разжился тремя очками. Дома команда разгромила дзержинский «Арсенал» (3:0).

    В этом поединке «Витебск» наверняка будет пытаться добыть хотя бы балл. Тем более, в психологическом плане команда явно прибавила.

    Прогноз и ставка

    На победу «Славии» Мозырь в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают взять за 2.93, а победу «Витебска» — за 3.03.

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    Хозяева весьма неплохо атакуют.

    «Витебск» в минувшем туре наконец-то победил.

    Обе команды имеют проблемы в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Славия» Мозырь — «Витебск»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. «Славия» и «Витебск» будут активно атаковать
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