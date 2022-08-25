«Силькеборг»
Поражение в первом матче (1:0) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно атаковать. Наверняка датчане займутся этим с первых минут встречи.
В минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. На выезде был обыгран «Норшелланн» (0:2).
При этом «Силькеборг» лидирует в чемпионате Дании. В 6 матчах команда набрала 13 очков.
«Силькеборгу» ничего не остается: нужно атаковать, и весьма активно. Так что датчане наверняка проявят стартовую активность.
ХИК
В чемпионате Финляндии эта команда борется за чемпионский титул. Правда, сейчас ХИК идет вторым, отставая от КуПСа по дополнительным показателям.
ХИК слабовато атакует. В 19 матчах своего чемпионата команда забила всего 29 раз, что явно маловато для претендента на титул.
В минувшем туре чемпионата ХИК добыл три пункта. На выезде команда забила три сухих мяча в ворота «Хаки».
В этом поединке ХИК будет стараться сохранить свое преимущество, добытое в первой встрече, а, может быть, и приумножить его.
Прогноз и ставка
На победу «Силькеборга» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу ХИКа — за 5.25.
«Силькеборг»
ХИК будет действовать вторым номером.
«Силькеборг» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Силькеборга» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.