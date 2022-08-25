ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр УсикУсик во второй раз побил Джошуа. Украинец привлек к себе внимание Фьюри и тот задумался о поединке «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» со счетом 2:1От разочарования до оваций одна победа. Тен Хаг воскресил «МЮ», а «Ливерпулю» надо что-то срочно менять «Лион» — «Труа». Матч 3-го тура Лиги 1 Лига 1: Итоги 3-го тура
  • 00:25
    • Игра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022
  • 23:52
    • Киевское «Динамо» второй раз проиграло «Бенфике» и вылетело из Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Силькеборг» начнет без увертюр

    «Силькеборг» — ХИК. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, квалификация Лиги Европы, 25 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Силькеборг» — ХИК
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тобиас Салквист
    «Силькеборг» сыграет на своем поле с ХИКом в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 25 августа, начало — в 19:30 мск. «Силькеборг» — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Силькеборг
  • Силькеборг
    •  Силькеборг 19:30 ХИК ХИК
  • Хельсинки
    •

    «Силькеборг»

    Поражение в первом матче (1:0) не оставляет команде ничего иного, кроме как активно атаковать. Наверняка датчане займутся этим с первых минут встречи.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла победу. На выезде был обыгран «Норшелланн» (0:2).

    При этом «Силькеборг» лидирует в чемпионате Дании. В 6 матчах команда набрала 13 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Силькеборгу» ничего не остается: нужно атаковать, и весьма активно. Так что датчане наверняка проявят стартовую активность.

    ХИК

    В чемпионате Финляндии эта команда борется за чемпионский титул. Правда, сейчас ХИК идет вторым, отставая от КуПСа по дополнительным показателям.

    ХИК слабовато атакует. В 19 матчах своего чемпионата команда забила всего 29 раз, что явно маловато для претендента на титул.

  • Размер не важен? Требует ли современный футбол высокого роста от центральных защитников?
  • Современный футбол требует современного подхода
  • 21/08/2022

    • В минувшем туре чемпионата ХИК добыл три пункта. На выезде команда забила три сухих мяча в ворота «Хаки».

    В этом поединке ХИК будет стараться сохранить свое преимущество, добытое в первой встрече, а, может быть, и приумножить его.

    Прогноз и ставка

    На победу «Силькеборга» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу ХИКа — за 5.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Силькеборг» проводит весьма успешный отрезок.

    ХИК будет действовать вторым номером.

    «Силькеборг» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Силькеборга» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Фоньини — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 00:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Касаткина — Фрех
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Патронато — Аргентинос Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Димитров — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Барракас Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Химнасия и Эсгрима — Альдосиви
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Цанчжоу Майти Лайонс — Чжэцзян
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  3.01
  • Прогноз на матч ФК Гуанчжоу — Далянь Про
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Рух — Металлист
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Транмир — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Силькеборг» — ХИК: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Силькеборг» начнет без увертюр
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры