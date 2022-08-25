«Рапид»
Австрийцы наверняка не удовлетворились выездной ничьей (1:1). Так что в Вене «Рапид» не будет медлить с атаками.
В своем чемпионате команда выступает посредственно. В 4 матчах венцы добыли всего 7 очков.
При этом «Рапид» слабовато атакует. В среднем команда забивает один гол за матч.
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«Рапид» наверняка постарается быстро взять свое. Для этого австрийцам нужно прибавить в плане реализации.
«Вадуц»
Эта команда выступает в первом дивизионе чемпионата Швейцарии. Правда, и там не особо блещет результатами.
«Вадуц» многовато пропускает в свои ворота. В 5 матчах оборона команды дала результативный сбой уже 13 раз.
В минувшем туре чемпионата «Вадуц» вновь разочаровал. Дома команда по всем статьям уступила «Туну» (2:4).
В этом поединке «Вадуц» наверняка будет действовать вторым номером. Гости надеются на контрвыпады!
Прогноз и ставка
На победу «Рапида» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу «Вадуца» — за 6.35.
«Рапид»
«Вадуц» не столь успешно обороняется.
Австрийцы сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Рапида» -1.5 с коэффициентом 2.14.