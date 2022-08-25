«Рапид» сыграет на своем поле с «Вадуцем» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Рапид» — «Вадуц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид»

Австрийцы наверняка не удовлетворились выездной ничьей (1:1). Так что в Вене «Рапид» не будет медлить с атаками.

В своем чемпионате команда выступает посредственно. В 4 матчах венцы добыли всего 7 очков.

При этом «Рапид» слабовато атакует. В среднем команда забивает один гол за матч.

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«Рапид» наверняка постарается быстро взять свое. Для этого австрийцам нужно прибавить в плане реализации.

«Вадуц»

Эта команда выступает в первом дивизионе чемпионата Швейцарии. Правда, и там не особо блещет результатами.

«Вадуц» многовато пропускает в свои ворота. В 5 матчах оборона команды дала результативный сбой уже 13 раз.

В минувшем туре чемпионата «Вадуц» вновь разочаровал. Дома команда по всем статьям уступила «Туну» (2:4).

В этом поединке «Вадуц» наверняка будет действовать вторым номером. Гости надеются на контрвыпады!

Прогноз и ставка

На победу «Рапида» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу «Вадуца» — за 6.35.

«Рапид» будет стремиться забить быстрый мяч .

«Вадуц» не столь успешно обороняется.

Австрийцы сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Рапида» -1.5 с коэффициентом 2.14.