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    «Рапид» победит уверенно!

    «Рапид» — «Вадуц». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, квалификация Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Вадуц»
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    Максимилиан Хофманн
    «Рапид» сыграет на своем поле с «Вадуцем» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 25 августа, начало — в 22:00 мск. «Рапид» — «Вадуц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Рапид Вена
  • Вена
    •  Рапид Вена 22:00 Вадуц Вадуц
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Рапид»

    Австрийцы наверняка не удовлетворились выездной ничьей (1:1). Так что в Вене «Рапид» не будет медлить с атаками.

    В своем чемпионате команда выступает посредственно. В 4 матчах венцы добыли всего 7 очков.

    При этом «Рапид» слабовато атакует. В среднем команда забивает один гол за матч.

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    «Рапид» наверняка постарается быстро взять свое. Для этого австрийцам нужно прибавить в плане реализации.

    «Вадуц»

    Эта команда выступает в первом дивизионе чемпионата Швейцарии. Правда, и там не особо блещет результатами.

    «Вадуц» многовато пропускает в свои ворота. В 5 матчах оборона команды дала результативный сбой уже 13 раз.

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    • В минувшем туре чемпионата «Вадуц» вновь разочаровал. Дома команда по всем статьям уступила «Туну» (2:4).

    В этом поединке «Вадуц» наверняка будет действовать вторым номером. Гости надеются на контрвыпады!

    Прогноз и ставка

    На победу «Рапида» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.54, а победу «Вадуца» — за 6.35.

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    «Рапид» будет стремиться забить быстрый мяч.

    «Вадуц» не столь успешно обороняется.

    Австрийцы сильнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Рапида» -1.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Рапид» — «Вадуц»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Рапид» победит уверенно!
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