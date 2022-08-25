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    «Клуж» — «Марибор». Прогноз, ставка (к. 3.60) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Дан Петреску
    В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций ЧФР «Клуж» на своём поле сыграет против «Марибора». Начало — в 20:00 (мск). «Клуж» — «Марибор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    ЧФР Клуж
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 20:00 Марибор Марибор
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Клуж»

    Первый матч в Словении соперники скатали по нулям. Единственное, чем запомнился поединок, так это — двумя жёлтыми карточками. Их в компенсированное время матча получили футболисты чемпиона Румынии Матиас и Хобан.

    ЧФР «Клуж» успешно выступает в квалификации Лиги конференций. «Железнодорожники» во 2-м раунде отбора прошли «Интер Эскальдес» из Андорры (4:1), а в 3-й стадии переиграли «Шахтёр» из Белоруссии (1:0).

    Коэффициенты матча ЧФР Клуж — Марибор

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
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    А начал румынский коллектив свое выступление на международной арене в Лиге чемпионов. Однако в 1-м раунде ЧФР умудрился потерпеть поражение в послематчевых пенальти чемпиону Армении — «Пюнику» (3:4 — по пенальти)

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В румынском чемпионате «Клуж» не в лидерах. Матч 6-го тура с участием чемпиона был перенесён. ЧФР уже успел провести 5 матчей: 3 победы и 2 поражения. Команда — на 6-м месте.

    «Марибор»

    На внутренней арене теряет очки и «Марибор». Чемпион Словении ужасно начал сезон 2022/2023. В 6-м туре турнира «фиалки» сыграли вничью с «Целе» (2:2).

    В турнирной таблице словенского первенства «Марибор» идёт на 8 месте. За это время команда одержала всего 1 победу, 1 завершила вничью и в 4 поединках потерпела поражение.

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    • Еврокампанию «Марибор» начинал в Лиге чемпионов. Сначала обыграл белорусский «Шахтёр» (2:0), затем уступил молдавскому «Шерифу» (0:1).

    В Лиге Европы тоже не срослось. «Марибор» потерпел поражение от финского чемпиона ХИКа (0:3 — по сумме двух матчей).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Клужа» предлагают — 1.65. На викторию «Марибора» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.60.

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    Битва команд, у которых хромает реализация. Есть вероятность, что оба клуба так и не распечатают ворота друг друга. И всё решится в овертайме или серии пенальти.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время с коэффициентом 3.60.

    Ещё вариант — ЧФР «Клуж» обыграет соперника в овертайме или серии пенальти с коэффициентом 1.30.

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    «Клуж» — «Марибор»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Запрыгнут ли «железнодорожники» в последний вагон?
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