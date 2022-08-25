В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций ЧФР «Клуж» на своём поле сыграет против «Марибора». Начало — в 20:00 (мск). «Клуж» — «Марибор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клуж»

Первый матч в Словении соперники скатали по нулям. Единственное, чем запомнился поединок, так это — двумя жёлтыми карточками. Их в компенсированное время матча получили футболисты чемпиона Румынии Матиас и Хобан.

ЧФР «Клуж» успешно выступает в квалификации Лиги конференций. «Железнодорожники» во 2-м раунде отбора прошли «Интер Эскальдес» из Андорры (4:1), а в 3-й стадии переиграли «Шахтёр» из Белоруссии (1:0).

Коэффициенты матча ЧФР Клуж — Марибор 1 1.70 X 3.50 2 5.50 Ставка

А начал румынский коллектив свое выступление на международной арене в Лиге чемпионов. Однако в 1-м раунде ЧФР умудрился потерпеть поражение в послематчевых пенальти чемпиону Армении — «Пюнику» (3:4 — по пенальти)

Все прогнозы на Лигу конференций

В румынском чемпионате «Клуж» не в лидерах. Матч 6-го тура с участием чемпиона был перенесён. ЧФР уже успел провести 5 матчей: 3 победы и 2 поражения. Команда — на 6-м месте.

«Марибор»

На внутренней арене теряет очки и «Марибор». Чемпион Словении ужасно начал сезон 2022/2023. В 6-м туре турнира «фиалки» сыграли вничью с «Целе» (2:2).

В турнирной таблице словенского первенства «Марибор» идёт на 8 месте. За это время команда одержала всего 1 победу, 1 завершила вничью и в 4 поединках потерпела поражение.

Еврокампанию «Марибор» начинал в Лиге чемпионов. Сначала обыграл белорусский «Шахтёр» (2:0), затем уступил молдавскому «Шерифу» (0:1).

В Лиге Европы тоже не срослось. «Марибор» потерпел поражение от финского чемпиона ХИКа (0:3 — по сумме двух матчей).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Клужа» предлагают — 1.65. На викторию «Марибора» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.60.

Битва команд, у которых хромает реализация. Есть вероятность, что оба клуба так и не распечатают ворота друг друга. И всё решится в овертайме или серии пенальти.

Наши прогноз и ставка — ничья в основное время с коэффициентом 3.60.

Ещё вариант — ЧФР «Клуж» обыграет соперника в овертайме или серии пенальти с коэффициентом 1.30.