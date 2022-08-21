«Кубань»
Кубанцы пока находятся на экваторе турнирной таблицы. Команда Роберта Евдокимова пока не тянет на борьбу за стыки.
В пяти матчах «Кубань» добыла 7 очков. Вот только со стабильностью краснодарцы не дружат.
Минувший тур для команды вышел провальным. Выезд в Казань закончился поражением от «Рубина» (3:0).
«Кубань» уже более месяца не побеждала в родных стенах. Так что ждем от подопечных Евдокимова атакующей активности.
«Алания»
Подопечные Заура Тедеева стартовали в чемпионате удачно. «Алания» по праву считается кандидатом на подъем в элиту.
На текущий момент «Алания» находится на 2 месте. При этом владикавказцы еще не проигрывали ни разу.
В предыдущем туре «Алания» добыла сложные три очка. Дома «барсы» минимально одолели «Нефтехимик».
В этом поединке «Алания» будет также стараться победить. Да и вообще, сейчас команда выглядит едва ли не мощнее всех в лиге.
Прогноз и ставка
На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Кубани» — за 4.82.
«Кубань» не отличается стабильностью.
«Алания»
«Алания» смотрится монолитнее кубанцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.