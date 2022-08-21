«Кубань» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 20:00 мск. «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Кубанцы пока находятся на экваторе турнирной таблицы. Команда Роберта Евдокимова пока не тянет на борьбу за стыки.

В пяти матчах «Кубань» добыла 7 очков. Вот только со стабильностью краснодарцы не дружат.

Минувший тур для команды вышел провальным. Выезд в Казань закончился поражением от «Рубина» (3:0).

Прогнозы на ФНЛ

«Кубань» уже более месяца не побеждала в родных стенах. Так что ждем от подопечных Евдокимова атакующей активности.

«Алания»

Подопечные Заура Тедеева стартовали в чемпионате удачно. «Алания» по праву считается кандидатом на подъем в элиту.

На текущий момент «Алания» находится на 2 месте. При этом владикавказцы еще не проигрывали ни разу.

В предыдущем туре «Алания» добыла сложные три очка. Дома «барсы» минимально одолели «Нефтехимик».

В этом поединке «Алания» будет также стараться победить. Да и вообще, сейчас команда выглядит едва ли не мощнее всех в лиге.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Кубани» — за 4.82.

«Кубань» не отличается стабильностью.

«Алания» демонстрирует качественный уровень игры .

«Алания» смотрится монолитнее кубанцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.