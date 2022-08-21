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    «Алания» быстро разберется с «Кубанью»

    «Кубань» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Первая лига, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Алания»
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    Роберт Евдокимов
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 6-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 августа, начало — в 20:00 мск. «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Августа 2022 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 20:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Кубань»

    Кубанцы пока находятся на экваторе турнирной таблицы. Команда Роберта Евдокимова пока не тянет на борьбу за стыки.

    В пяти матчах «Кубань» добыла 7 очков. Вот только со стабильностью краснодарцы не дружат.

    Минувший тур для команды вышел провальным. Выезд в Казань закончился поражением от «Рубина» (3:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Кубань» уже более месяца не побеждала в родных стенах. Так что ждем от подопечных Евдокимова атакующей активности.

    «Алания»

    Подопечные Заура Тедеева стартовали в чемпионате удачно. «Алания» по праву считается кандидатом на подъем в элиту.

    На текущий момент «Алания» находится на 2 месте. При этом владикавказцы еще не проигрывали ни разу.

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    • В предыдущем туре «Алания» добыла сложные три очка. Дома «барсы» минимально одолели «Нефтехимик».

    В этом поединке «Алания» будет также стараться победить. Да и вообще, сейчас команда выглядит едва ли не мощнее всех в лиге.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Кубани» — за 4.82.

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    «Кубань» не отличается стабильностью.

    «Алания» демонстрирует качественный уровень игры.

    «Алания» смотрится монолитнее кубанцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.41.

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    «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» быстро разберется с «Кубанью»
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