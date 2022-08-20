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    Гомельчане совершат блицкриг

    «Гомель» — «Белшина». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Гомель» — «Белшина»
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    «Гомель»
    «Гомель» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 18:00 мск. «Гомель» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Августа 2022 года
    Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Гомель 18:00 Белшина Белшина
  • Бобруйск
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    «Гомель»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. «Гомель» занимает 7 место в таблице.

    «Гомель» в 17 матчах забил 23 мяча. При этом в свои ворота команда пропускает не так много — 18 голов.

    В минувшем туре команда вновь не пропустила. На выезде она минимально одолела «Славию».

    Все прогнозы на футбол

    «Гомель» традиционно удачно играет с «Белшиной». Из пяти последних матчей выиграны все пять.

    «Белшина»

    Бобручайне сражаются за сохранение места в высшей лиге. Нынешнее 12 место пока не угрожает бедой, но задуматься явно стоит.

    Особенно ужасно «Белшина» выглядит в обороне. В 17 матчах пропущено уже 28 мячей.

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    • В предыдущем туре «Белшина» совершила сенсацию. На выезде бобручайне вырвали ничью у БАТЭ (2:2).

    В этом поединке «Белшина» наверняка будет стремиться добыть хотя бы балл. Тем паче, команда не побеждает уже более полутора месяцев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гомель» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Белшины» — за 4.94.

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    «Гомель» не отличается стабильностью игры и результатов.

    «Белшина» многовато пропускает в свои ворота.

    Оборона бобруйчан быстро даст сбой. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.

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    «Гомель» — «Белшина»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Гомельчане совершат блицкриг
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