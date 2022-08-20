«Гомель» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 18:00 мск. «Гомель» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гомель»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. «Гомель» занимает 7 место в таблице.

«Гомель» в 17 матчах забил 23 мяча. При этом в свои ворота команда пропускает не так много — 18 голов.

В минувшем туре команда вновь не пропустила. На выезде она минимально одолела «Славию».

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«Гомель» традиционно удачно играет с «Белшиной». Из пяти последних матчей выиграны все пять.

«Белшина»

Бобручайне сражаются за сохранение места в высшей лиге. Нынешнее 12 место пока не угрожает бедой, но задуматься явно стоит.

Особенно ужасно «Белшина» выглядит в обороне. В 17 матчах пропущено уже 28 мячей.

В предыдущем туре «Белшина» совершила сенсацию. На выезде бобручайне вырвали ничью у БАТЭ (2:2).

В этом поединке «Белшина» наверняка будет стремиться добыть хотя бы балл. Тем паче, команда не побеждает уже более полутора месяцев.

Прогноз и ставка

На победу «Гомель» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают взять за 3.70, а победу «Белшины» — за 4.94.

«Гомель» не отличается стабильностью игры и результатов.

«Белшина» многовато пропускает в свои ворота .

Оборона бобруйчан быстро даст сбой. Наши прогноз и ставка — Победа «Гомеля» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.