В среду, 17 августа «Карабах» в родных стенах примет чемпиона Чехии «Викторию» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 19:45 (мск). «Карабах» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Чемпион Азербайджана в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов. В основной сетке главного клубного турнира Европы «Карабах» играл 5 лет назад.

Тогда футболисты Гурбана Гурбанова играли с грандами мирового футбола: «Челси», «Ромой» и «Атлетико». «Карабах» в сезоне 2017/2018 дважды сыграл вничью с испанцами и занял последнее место в квартете.

Наше время. «Карабаху» осталось переиграть чемпиона Чехии «Викторию», чтобы снова оказаться в числе 32-х лучших команд Европы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Свой отбор «скакуны» начали с самых ранних раундов Лиги чемпионов. В трех стадиях квалификации чемпион Азербайджана одержал победы над польским «Лехом» (5:2), швейцарским «Цюрихом» (5:4) и венгерским «Ференцварошом» (4:2).

В субботу, 13 августа «скакуны» провели матч 2-го тура в чемпионате Азербайджана. Игра прошла на выезде против ФК «Сумгаит». «Карабах» этот поединок выиграл со счётом 2:0.

Вторая победа чемпиона на старте сезона.

«Виктория»

Минус один раунд в квалификации для чемпиона Чехии. «Виктория» начала европоход в Лиге чемпионов со 2-й стадии отбора, благодаря высокому рейтингу чешской футбольной ассоциации.

«Виктория» с лёгкостью прошла барьер в виде чемпиона Финляндии — ХИКа (5:0 — дома и 2:1 — в гостях). Но потом встретила сопротивление со стороны молдавского «Шерифа».

Обе встречи команда Михал Билека выиграла, но победы «Виктории» достались с большим трудом. В Кишиневе соперники обменялись реализованными пенальти + гол в тайме второго помогли чемпиону Чехии выиграть (2:1). С аналогичным счётом коллектив выиграл и ответный поединок (4:2 — «виктория» для «Виктории» по сумме двух встреч).

В чемпионате Чехии команда провела матч 3-го тура. В субботу, 13 августа «Виктория» на выезде обыграла клуб «Градец-Кралове» (2:1). Для действующего победителя — уже вторая победа в сезоне. Команда идёт в группе лидеров.

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам поля: На победу «Карабаха» можно поставить за 2.38, ничью оценивают в 3.20, а успех «Виктории» предлагают взять — за 3.08.

«Карабах» проводит яркий сезон — команда в трех отборочных раундах забила 14 голов. В среднем 2 гола за игру.

«Виктория» в этом евросезоне продолжает штамповать победы. В 4 матчах — 4 победы. Однако прервать победную серию чешского чемпиона «Карабах» вполне может. «Скакуны» дома могут отличиться и не раз.

Наши прогноз и ставка — победа «Карабаха» с коэффициентом 2.38