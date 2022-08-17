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    Все новости спорта

    Нанесёт ли «Карабах» первое поражение «Виктории?

    «Карабах» — «Виктория». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги чемпионов, 17 августа 2022 года

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    Фрагмент матча «Цюрих» — «Карабах». 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
    В среду, 17 августа «Карабах» в родных стенах примет чемпиона Чехии «Викторию» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 19:45 (мск). «Карабах» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Августа 2022 года
    Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Карабах 19:45 Виктория Пльзень Виктория Пльзень
  • Пльзень
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    «Карабах»

    Чемпион Азербайджана в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов. В основной сетке главного клубного турнира Европы «Карабах» играл 5 лет назад.

    Тогда футболисты Гурбана Гурбанова играли с грандами мирового футбола: «Челси», «Ромой» и «Атлетико». «Карабах» в сезоне 2017/2018 дважды сыграл вничью с испанцами и занял последнее место в квартете.

    Наше время. «Карабаху» осталось переиграть чемпиона Чехии «Викторию», чтобы снова оказаться в числе 32-х лучших команд Европы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Свой отбор «скакуны» начали с самых ранних раундов Лиги чемпионов. В трех стадиях квалификации чемпион Азербайджана одержал победы над польским «Лехом» (5:2), швейцарским «Цюрихом» (5:4) и венгерским «Ференцварошом» (4:2).

    В субботу, 13 августа «скакуны» провели матч 2-го тура в чемпионате Азербайджана. Игра прошла на выезде против ФК «Сумгаит». «Карабах» этот поединок выиграл со счётом 2:0.
    Вторая победа чемпиона на старте сезона.

    «Виктория»

    Минус один раунд в квалификации для чемпиона Чехии. «Виктория» начала европоход в Лиге чемпионов со 2-й стадии отбора, благодаря высокому рейтингу чешской футбольной ассоциации.

    «Виктория» с лёгкостью прошла барьер в виде чемпиона Финляндии — ХИКа (5:0 — дома и 2:1 — в гостях). Но потом встретила сопротивление со стороны молдавского «Шерифа».

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  • 12/08/2022

    • Обе встречи команда Михал Билека выиграла, но победы «Виктории» достались с большим трудом. В Кишиневе соперники обменялись реализованными пенальти + гол в тайме второго помогли чемпиону Чехии выиграть (2:1). С аналогичным счётом коллектив выиграл и ответный поединок (4:2 — «виктория» для «Виктории» по сумме двух встреч).

    В чемпионате Чехии команда провела матч 3-го тура. В субботу, 13 августа «Виктория» на выезде обыграла клуб «Градец-Кралове» (2:1). Для действующего победителя — уже вторая победа в сезоне. Команда идёт в группе лидеров.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам поля: На победу «Карабаха» можно поставить за 2.38, ничью оценивают в 3.20, а успех «Виктории» предлагают взять — за 3.08.

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    «Карабах» проводит яркий сезон — команда в трех отборочных раундах забила 14 голов. В среднем 2 гола за игру.

    «Виктория» в этом евросезоне продолжает штамповать победы. В 4 матчах — 4 победы. Однако прервать победную серию чешского чемпиона «Карабах» вполне может. «Скакуны» дома могут отличиться и не раз.

    Наши прогноз и ставка — победа «Карабаха» с коэффициентом 2.38

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    «Карабах» — «Виктория»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Нанесёт ли «Карабах» первое поражение «Виктории?
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