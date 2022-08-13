«Ислочь» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 15:00 мск. «Ислочь» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Нынешнее 2 место в таблице для этого клуба отличный показатель. Команда действительно смотрится монолитно.

«Ислочь» отличается весьма неплохой атакой. В 16 сыгранных матчах команда смогла забить 27 раз.

Минувший тур чемпионата сложился для команды не лучшим успешно. На выезде ей удалось одолеть «Слуцк» (2:4).

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«Ислочь» традиционно не столь удачно противостоит брестчанам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла один раз при двух коллизиях.

«Динамо» Брест

«Динамо» Брест в нынешнем сезоне стоит на вылет. Последнее 16 место в таблице выглядит явным провалом для клуба.

К тому же «Динамо» Брест имеет сложности с надежностью своей обороны. В 15 матчах команда пропустила уже 25 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Брест вновь уступил. На выезде брестчане пали под натиском «Слуцка» (2:0).

Наверняка и в этом матче команда будет больше обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, «Динамо» Брест забило лишь 9 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 1.31, на ничью за 4.80, а на «Динамо» Брест — за 8.10.

«Ислочь» постарается удержаться в группе лидеров .

«Динамо» Брест выглядит слабее всех в лиге.

«Ислочь» не должна испытать сложностей в игре с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Ислочи» -1.5 с коэффициентом 2.02.