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    Уверенная победа «Ислочи»

    «Ислочь» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Белоруссии, 13 августа 2022 года

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    «Ислочь»
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 15:00 мск. «Ислочь» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 13 Августа 2022 года

    «Ислочь»

    Нынешнее 2 место в таблице для этого клуба отличный показатель. Команда действительно смотрится монолитно.

    «Ислочь» отличается весьма неплохой атакой. В 16 сыгранных матчах команда смогла забить 27 раз.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды не лучшим успешно. На выезде ей удалось одолеть «Слуцк» (2:4).

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    «Ислочь» традиционно не столь удачно противостоит брестчанам. Из пяти последних очных поединков команда выиграла один раз при двух коллизиях.

    «Динамо» Брест

    «Динамо» Брест в нынешнем сезоне стоит на вылет. Последнее 16 место в таблице выглядит явным провалом для клуба.

    К тому же «Динамо» Брест имеет сложности с надежностью своей обороны. В 15 матчах команда пропустила уже 25 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Динамо» Брест вновь уступил. На выезде брестчане пали под натиском «Слуцка» (2:0).

    Наверняка и в этом матче команда будет больше обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, «Динамо» Брест забило лишь 9 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 1.31, на ничью за 4.80, а на «Динамо» Брест — за 8.10.

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    «Ислочь» постарается удержаться в группе лидеров.

    «Динамо» Брест выглядит слабее всех в лиге.

    «Ислочь» не должна испытать сложностей в игре с аутсайдером. Наши прогноз и ставка — Фора «Ислочи» -1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Ислочь» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Ислочи»
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