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    Команды сыграют вновь осторожно

    «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Кубок Либертадорес, 12 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»
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    Фрагмент первого матча
    Аргентинский «Эстудиантес» из Ла Платы на своем поле сыграет против бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в ответной игре 1/4 финала Кубка Либертадорес. Встреча пройдет в ночь на 12 августа и начнется в 03:30 по мск. «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес. Плей-офф 12 Августа 2022 года
    Эстудиантес Ла Плата
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
    •  Эстудиантес Ла Плата 03:30 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе
  • Кубок Либертадорес. Плей-офф
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    «Эстудиантес» Ла Плата

    Неделю тому назад в Бразилии эти команды расписали мировую со счетом 0:0. Хозяева имели подавляющее преимущество, значительно превзошли оппонента по ударам, но в створ попали только дважды.

    Стоит отметить, что «Эстудиантес» вот уже как три игры подряд заканчивают мировыми по 0:0. Еще дважды в этот период такие результаты были зафиксированы в чемпионате Аргентины, где он идет в нижней части турнирки.

    На групповой стадии этого розыгрыша Кубка Либертадорес «крысоловы» смогли выиграть свой квартет, добившись четырех викторий в шести встречах при одной мировой и одном фиаско.

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    В 1/8 финала клуб из Ла-Платы прошел бразильскую «Форталезу», сперва сыграв с ней в гостях вничью 0:0, после чего разгромив оппонента на своей территории со счетом 3:0.

    «Атлетико Паранаэнсе»

    «Атлетико Паранаэнсе» на групповой стадии стал вторым в своем квартете, но первой строке проиграл лишь по разнице мячей. Бразильцы трижды победили, раз сыграли вничью и дважды уступили.

    На первой стадии плей-офф «красно-черные» прошли барьер в лице парагвайского «Либертад» из Асунсьйона, выиграв в первом матче дома со счетом 2:1, после чего расписав выездную мировую 1:1.

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    • В преддверии этой игры коллектив добыл выездную победу со счетом 3:2 над «Атлетико Минейро» в рамках чемпионата Бразилии, где он после 21 тура идет на четвертой строке.

    Отметим, что у «Атлетико Паранаэнсе» только одно фиаско за прошедшие восемь встреч в различных турнирах при четырех викториях и трех мировых исходах.

    Прогноз и ставка на «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 2.16, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 3.46, ничья — 3.26.

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    Проход: «Эстудиантеса» — 1.60; «Атлетико Паранаэнсе» — 2.30.

    В данной паре трудно выделить фаворита и первая игр этих команд подтвердила это, где они сыграли 0:0. Ожидаем, что и данное сражение пройдет в упорной борьбе с небольшим количеством забитых мячей.

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    «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды сыграют вновь осторожно
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