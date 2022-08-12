Аргентинский «Эстудиантес» из Ла Платы на своем поле сыграет против бразильского «Атлетико Паранаэнсе» в ответной игре 1/4 финала Кубка Либертадорес. Встреча пройдет в ночь на 12 августа и начнется в 03:30 по мск. «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эстудиантес» Ла Плата

Неделю тому назад в Бразилии эти команды расписали мировую со счетом 0:0. Хозяева имели подавляющее преимущество, значительно превзошли оппонента по ударам, но в створ попали только дважды.

Стоит отметить, что «Эстудиантес» вот уже как три игры подряд заканчивают мировыми по 0:0. Еще дважды в этот период такие результаты были зафиксированы в чемпионате Аргентины, где он идет в нижней части турнирки.

На групповой стадии этого розыгрыша Кубка Либертадорес «крысоловы» смогли выиграть свой квартет, добившись четырех викторий в шести встречах при одной мировой и одном фиаско.

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В 1/8 финала клуб из Ла-Платы прошел бразильскую «Форталезу», сперва сыграв с ней в гостях вничью 0:0, после чего разгромив оппонента на своей территории со счетом 3:0.

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» на групповой стадии стал вторым в своем квартете, но первой строке проиграл лишь по разнице мячей. Бразильцы трижды победили, раз сыграли вничью и дважды уступили.

На первой стадии плей-офф «красно-черные» прошли барьер в лице парагвайского «Либертад» из Асунсьйона, выиграв в первом матче дома со счетом 2:1, после чего расписав выездную мировую 1:1.

В преддверии этой игры коллектив добыл выездную победу со счетом 3:2 над «Атлетико Минейро» в рамках чемпионата Бразилии, где он после 21 тура идет на четвертой строке.

Отметим, что у «Атлетико Паранаэнсе» только одно фиаско за прошедшие восемь встреч в различных турнирах при четырех викториях и трех мировых исходах.

Прогноз и ставка на «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 2.16, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 3.46, ничья — 3.26.

Проход: «Эстудиантеса» — 1.60; «Атлетико Паранаэнсе» — 2.30.

В данной паре трудно выделить фаворита и первая игр этих команд подтвердила это, где они сыграли 0:0. Ожидаем, что и данное сражение пройдет в упорной борьбе с небольшим количеством забитых мячей.