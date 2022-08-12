«Эстудиантес» Ла Плата
Неделю тому назад в Бразилии эти команды расписали мировую со счетом 0:0. Хозяева имели подавляющее преимущество, значительно превзошли оппонента по ударам, но в створ попали только дважды.
Стоит отметить, что «Эстудиантес» вот уже как три игры подряд заканчивают мировыми по 0:0. Еще дважды в этот период такие результаты были зафиксированы в чемпионате Аргентины, где он идет в нижней части турнирки.
На групповой стадии этого розыгрыша Кубка Либертадорес «крысоловы» смогли выиграть свой квартет, добившись четырех викторий в шести встречах при одной мировой и одном фиаско.
В 1/8 финала клуб из Ла-Платы прошел бразильскую «Форталезу», сперва сыграв с ней в гостях вничью 0:0, после чего разгромив оппонента на своей территории со счетом 3:0.
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» на групповой стадии стал вторым в своем квартете, но первой строке проиграл лишь по разнице мячей. Бразильцы трижды победили, раз сыграли вничью и дважды уступили.
На первой стадии плей-офф «красно-черные» прошли барьер в лице парагвайского «Либертад» из Асунсьйона, выиграв в первом матче дома со счетом 2:1, после чего расписав выездную мировую 1:1.
В преддверии этой игры коллектив добыл выездную победу со счетом 3:2 над «Атлетико Минейро» в рамках чемпионата Бразилии, где он после 21 тура идет на четвертой строке.
Отметим, что у «Атлетико Паранаэнсе» только одно фиаско за прошедшие восемь встреч в различных турнирах при четырех викториях и трех мировых исходах.
Прогноз и ставка на «Эстудиантес» Ла Плата — «Атлетико Паранаэнсе»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эстудиантеса» — 2.16, победа «Атлетико Паранаэнсе» — 3.46, ничья — 3.26.
Проход: «Эстудиантеса» — 1.60; «Атлетико Паранаэнсе» — 2.30.
В данной паре трудно выделить фаворита и первая игр этих команд подтвердила это, где они сыграли 0:0. Ожидаем, что и данное сражение пройдет в упорной борьбе с небольшим количеством забитых мячей.