«АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Данди Юнайтед» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «АЗ Алкмаар» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмаар»

Эта команда провалила первый поединок. Голландцы довольно неожиданно уступили, пусть и минимально.

А вот в своем чемпионате «АЗ Алкмаар» стартовал уверенно. Да и цели у команды там традиционно высокие.

Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Данди Юнайтед 1 1.23 X 6.00 2 14.00 Ставка

В последнем своем поединке «АЗ Алкмаар» добыл три очка. Дома был обыгран «Гоу Эхед Иглс» (2:0).

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Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться отыграть гандикап в один мяч. Стало быть, ждем от голландцев мощных атак!

«Данди Юнайтед»

«Данди Юнайтед» в своем чемпионате ни на что не претендует. Куда там, не до жиру — быть бы живы!

Вот и старт в новом сезоне откровенно удручил. Команда набрала лишь один пункт в двух турах.

«Данди Юнайтед» крайне слабо атакует. В двух матчах удалось забить всего один мяч.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть положительный результат первой встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмаар» за 1.22, на ничью за 5.80, а на «Данди Юнайтед» — за 11.50.

«АЗ Алкмаар» смотрится на голову сильнее соперника .

«Данди Юнайтед» испытывает трудности с реализацией.

Голландцы наверняка будут максимально активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмаар» -2.5 с коэффициентом 2.71.