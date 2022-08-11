«АЗ Алкмаар»
Эта команда провалила первый поединок. Голландцы довольно неожиданно уступили, пусть и минимально.
А вот в своем чемпионате «АЗ Алкмаар» стартовал уверенно. Да и цели у команды там традиционно высокие.
Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Данди Юнайтед
В последнем своем поединке «АЗ Алкмаар» добыл три очка. Дома был обыгран «Гоу Эхед Иглс» (2:0).
Все прогнозы на Лигу конференций
Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться отыграть гандикап в один мяч. Стало быть, ждем от голландцев мощных атак!
«Данди Юнайтед»
«Данди Юнайтед» в своем чемпионате ни на что не претендует. Куда там, не до жиру — быть бы живы!
Вот и старт в новом сезоне откровенно удручил. Команда набрала лишь один пункт в двух турах.
«Данди Юнайтед» крайне слабо атакует. В двух матчах удалось забить всего один мяч.
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть положительный результат первой встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмаар» за 1.22, на ничью за 5.80, а на «Данди Юнайтед» — за 11.50.
«АЗ Алкмаар»
«Данди Юнайтед» испытывает трудности с реализацией.
Голландцы наверняка будут максимально активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмаар» -2.5 с коэффициентом 2.71.