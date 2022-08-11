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    «АЗ Алкмаар» устроит разгром шотландцам

    «АЗ Алкмаар» — «Данди Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.71) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмаар» — «Данди Юнайтед»
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    Вангелис Павлидис
    «АЗ Алкмаар» сыграет на своем поле с «Данди Юнайтед» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «АЗ Алкмаар» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года

    «АЗ Алкмаар»

    Эта команда провалила первый поединок. Голландцы довольно неожиданно уступили, пусть и минимально.

    А вот в своем чемпионате «АЗ Алкмаар» стартовал уверенно. Да и цели у команды там традиционно высокие.

    Коэффициенты матча АЗ Алкмар — Данди Юнайтед

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
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    В последнем своем поединке «АЗ Алкмаар» добыл три очка. Дома был обыгран «Гоу Эхед Иглс» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться отыграть гандикап в один мяч. Стало быть, ждем от голландцев мощных атак!

    «Данди Юнайтед»

    «Данди Юнайтед» в своем чемпионате ни на что не претендует. Куда там, не до жиру — быть бы живы!

    Вот и старт в новом сезоне откровенно удручил. Команда набрала лишь один пункт в двух турах.

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    • «Данди Юнайтед» крайне слабо атакует. В двух матчах удалось забить всего один мяч.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть положительный результат первой встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмаар» за 1.22, на ничью за 5.80, а на «Данди Юнайтед» — за 11.50.

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    «АЗ Алкмаар» смотрится на голову сильнее соперника.

    «Данди Юнайтед» испытывает трудности с реализацией.

    Голландцы наверняка будут максимально активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «АЗ Алкмаар» -2.5 с коэффициентом 2.71.

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    «АЗ Алкмаар» — «Данди Юнайтед»: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмаар» устроит разгром шотландцам
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