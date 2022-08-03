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    «Наполи» уверенно одолеет «Жирону»

    «Наполи» — «Жирона». Прогноз, ставка (к. 2.23) на футбол, товарищеский матч, 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Жирона»
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    Виктор Осимен
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:30 мск. «Наполи» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 21:30 Жирона Жирона
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    «Наполи»

    «Наполи» прилично выглядит в контрольных матчах. Итальянцы пока лишь набирают свой мощный ход.

    Последний поединок, правда, принес команде лишь ничью. «Наполи» расписал мировую с «Мальоркой» (1:1).

    До того «Наполи» также не смог обыграть «Адана Демирспор» (2:2). Зато «Перуджу» неаполитанцы одолели уверенно (1:4).

    Все прогнозы на футбол

    В матче с «Жироной» итальянцы наверняка будут активно атаковать. В этом плане основная ставка будет сделана на мастерство Виктора Осимена.

    «Жирона»

    «Жирона» по итогам минувшего сезона вернулась в Примеру. Причем успех команде пришел лишь в плей-офф.

    Из трех летних контрольных поединков команда выиграла лишь в одном. Причем обыграть «Жирона» смогла лишь априори слабейшую «Андорру» (2:0).

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    • До того команда уступила «Бенфика». «Жирона» открыла счет, но в итоге пала под натиском «орлов» (4:2).

    Главной ударной силой команды является Кристиан Стуани. 35-летний уругвайский форвард в минувшем сезоне настрелял 24 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.42, на ничью за 4.66, а на «Жирону» — за 6.10.

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    «Наполи» только набирает обороты.

    «Жирона» выглядит значительно слабее итальянцев.

    «Наполи» постарается добыть победу после серии из двух ничьих. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.23.

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    «Наполи» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. «Наполи» уверенно одолеет «Жирону»
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