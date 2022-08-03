«Наполи» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 августа, начало — в 21:30 мск. «Наполи» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» прилично выглядит в контрольных матчах. Итальянцы пока лишь набирают свой мощный ход.

Последний поединок, правда, принес команде лишь ничью. «Наполи» расписал мировую с «Мальоркой» (1:1).

До того «Наполи» также не смог обыграть «Адана Демирспор» (2:2). Зато «Перуджу» неаполитанцы одолели уверенно (1:4).

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В матче с «Жироной» итальянцы наверняка будут активно атаковать. В этом плане основная ставка будет сделана на мастерство Виктора Осимена.

«Жирона»

«Жирона» по итогам минувшего сезона вернулась в Примеру. Причем успех команде пришел лишь в плей-офф.

Из трех летних контрольных поединков команда выиграла лишь в одном. Причем обыграть «Жирона» смогла лишь априори слабейшую «Андорру» (2:0).

До того команда уступила «Бенфика». «Жирона» открыла счет, но в итоге пала под натиском «орлов» (4:2).

Главной ударной силой команды является Кристиан Стуани. 35-летний уругвайский форвард в минувшем сезоне настрелял 24 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.42, на ничью за 4.66, а на «Жирону» — за 6.10.

«Наполи» только набирает обороты.

«Жирона» выглядит значительно слабее итальянцев .

«Наполи» постарается добыть победу после серии из двух ничьих. Наши прогноз и ставка — Фора «Наполи» -1.5 с коэффициентом 2.23.