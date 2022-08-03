«Тэгу» сыграет на своем поле против «Сувон Самсунг Блювингс» в рамках 26-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 3 августа, начало — в 13:30 мск. «Тэгу» — «Сувон Самсунг Блювингс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тэгу»

«Тэгу» по итогам 23 туров с 27 зачетными пунктами идет на девятой строке в турнирной таблице.

От шестой строки он оторвался лишь на два балла, так что вопрос с выходом в финальную часть еще открыт.

Команда в июле не знает побед при четырех ничьих. На сегодня ее безвыигрышная серия составляет пять поединков.

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Предыдущая победа коллектива датируется 29 июня против «Пхохан Стилерс», да и та добыта в Кубке Южной Кореи (3:2).

«Сувон Самсунг Блювингс»

«Сувон Самсунг Блювингс» находится на 11-й позиции из 12-ти в чемпионате. От соперника клуб отстает на шесть очков.

До шестой строчки, с которой начинается зона чемпионского раунда, команду отделяет семь баллов.

В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех ничьих и шести поражениях.

Предыдущая победа «Сувон Самсунг Блювингс» датируется 25 мая против «Канвона» (2:0), да и та добыта в Кубке Южной Кореи.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20.