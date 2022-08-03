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    Вернутся ли победы к «Тэгу»?

    «Тэгу» — «Сувон Самсунг Блювингс». Прогноз (к. 2.20) и ставки на чемпионат Южной Кореи 3 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тэгу» — «Сувон Самсунг Блювингс»
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    «Тэгу» идет на девятом месте
    «Тэгу» сыграет на своем поле против «Сувон Самсунг Блювингс» в рамках 26-го тура чемпионата Южной Кореи. Матч пройдет 3 августа, начало — в 13:30 мск. «Тэгу» — «Сувон Самсунг Блювингс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Южная Корея. К-Лига 03 Августа 2022 года

    «Тэгу»

    «Тэгу» по итогам 23 туров с 27 зачетными пунктами идет на девятой строке в турнирной таблице.

    От шестой строки он оторвался лишь на два балла, так что вопрос с выходом в финальную часть еще открыт.

    Команда в июле не знает побед при четырех ничьих. На сегодня ее безвыигрышная серия составляет пять поединков.

    Все прогнозы на футбол

    Предыдущая победа коллектива датируется 29 июня против «Пхохан Стилерс», да и та добыта в Кубке Южной Кореи (3:2).

    «Сувон Самсунг Блювингс»

    «Сувон Самсунг Блювингс» находится на 11-й позиции из 12-ти в чемпионате. От соперника клуб отстает на шесть очков.

    До шестой строчки, с которой начинается зона чемпионского раунда, команду отделяет семь баллов.

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  • Вчера

    • В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех ничьих и шести поражениях.

    Предыдущая победа «Сувон Самсунг Блювингс» датируется 25 мая против «Канвона» (2:0), да и та добыта в Кубке Южной Кореи.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20.

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    «Тэгу» — «Сувон Самсунг Блювингс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Вернутся ли победы к «Тэгу»?
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