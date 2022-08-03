«Тэгу»
«Тэгу» по итогам 23 туров с 27 зачетными пунктами идет на девятой строке в турнирной таблице.
От шестой строки он оторвался лишь на два балла, так что вопрос с выходом в финальную часть еще открыт.
Команда в июле не знает побед при четырех ничьих. На сегодня ее безвыигрышная серия составляет пять поединков.
Предыдущая победа коллектива датируется 29 июня против «Пхохан Стилерс», да и та добыта в Кубке Южной Кореи (3:2).
«Сувон Самсунг Блювингс»
«Сувон Самсунг Блювингс» находится на 11-й позиции из 12-ти в чемпионате. От соперника клуб отстает на шесть очков.
До шестой строчки, с которой начинается зона чемпионского раунда, команду отделяет семь баллов.
В последних 10 поединках во всех турнирах коллектив не знает побед при четырех ничьих и шести поражениях.
Предыдущая победа «Сувон Самсунг Блювингс» датируется 25 мая против «Канвона» (2:0), да и та добыта в Кубке Южной Кореи.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,25.
Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,20.