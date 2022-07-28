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    Соперники обменяются голами?

    «Стяуа» — «Сабуртало». Прогноз, ставка (к. 2.13) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    «Стяуа»
    ФКСБ сыграет на своём поле с «Сабуртало» в рамках второго матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 28 июля, начало — в 20:30 (мск). «Стяуа» — «Сабуртало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Стяуа
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Стяуа 20:30 Сабуртало Сабуртало
  • Лига конференций. Квалификация
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    ФКСБ

    «Стяуа» серебряный призер чемпионата Румынии. В Лиге конференций ФКСБ стартовал со 2-го отборочного раунда.

    Румынская команда потерпела неудачу в гостевом поединке против «Сабуртало» (0:1). Хотя футболисты Антона Петреа были лучше соперника в статистическом плане. «Стяуа» нанесла по воротам соперника 12 ударов и подала 7 угловых.

    В летнее межсезонье состав румынского коллектива пополнил экс-защитник «Ворсклы» — Йоннас Тамм. Эстонский футболист, возможно поможет новой команде в ответном поединке.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Румынии «Стяуа» пока не может одержать первую победу. 24 июля ФКСБ уступил бухарестскому «Динамо» (0:2) в рамках 2-го тура «регулярки». До этого была ничья с командой «Университатя Клуж» (1:1).

    «Сабуртало»

    Грузинский клуб едет в Бухарест с минимальными перевесом. Победный гол в домашней игре забил Леван Ноникашвили.

    В 1-м раунде Лиги конференций «Сабуртало» преодолел барьер албанского клуба «Партизани» (1:1 — в основное и дополнительное время, 5:4 в серии пенальти — победа грузинской команды).

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  • 25/07/2022

    • Победитель дуэли в 3-м отборочном раунде квалификации встретится с победителем пары «Викингур» (Исландия) — «Дунайска Стреда» (Словакия).

    В чемпионате Грузии «красные орлы» идут на 5-м месте — в их активе 30 очков. В турнире пока перерыв. Возобновятся игры 15 августа. «Сабуртало» примет «Торпедо» Кутаиси.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на победу «Стяуа» можно поставить за 1.29

    Успех «Сабуртало» оценивается в 9.40, тогда как ничья — в 5.15

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    ФКСБ с первых минут поединка побежит вперёд, в этом нет никаких сомнений. А вот «Сабуртало» может закрыться в обороне и попытаться сыграть на контратаке.

    Соперники скорее всего сыграют по низам, есть вероятность обмена голами.

    Наши прогноз и стака — обе команды забьют с коэффициентом 2.13

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    «Стяуа» — «Сабуртало»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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