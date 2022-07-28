ФКСБ сыграет на своём поле с «Сабуртало» в рамках второго матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 28 июля, начало — в 20:30 (мск). «Стяуа» — «Сабуртало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ФКСБ

«Стяуа» серебряный призер чемпионата Румынии. В Лиге конференций ФКСБ стартовал со 2-го отборочного раунда.

Румынская команда потерпела неудачу в гостевом поединке против «Сабуртало» (0:1). Хотя футболисты Антона Петреа были лучше соперника в статистическом плане. «Стяуа» нанесла по воротам соперника 12 ударов и подала 7 угловых.

В летнее межсезонье состав румынского коллектива пополнил экс-защитник «Ворсклы» — Йоннас Тамм. Эстонский футболист, возможно поможет новой команде в ответном поединке.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Румынии «Стяуа» пока не может одержать первую победу. 24 июля ФКСБ уступил бухарестскому «Динамо» (0:2) в рамках 2-го тура «регулярки». До этого была ничья с командой «Университатя Клуж» (1:1).

«Сабуртало»

Грузинский клуб едет в Бухарест с минимальными перевесом. Победный гол в домашней игре забил Леван Ноникашвили.

В 1-м раунде Лиги конференций «Сабуртало» преодолел барьер албанского клуба «Партизани» (1:1 — в основное и дополнительное время, 5:4 в серии пенальти — победа грузинской команды).

Победитель дуэли в 3-м отборочном раунде квалификации встретится с победителем пары «Викингур» (Исландия) — «Дунайска Стреда» (Словакия).

В чемпионате Грузии «красные орлы» идут на 5-м месте — в их активе 30 очков. В турнире пока перерыв. Возобновятся игры 15 августа. «Сабуртало» примет «Торпедо» Кутаиси.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: на победу «Стяуа» можно поставить за 1.29

Успех «Сабуртало» оценивается в 9.40, тогда как ничья — в 5.15

ФКСБ с первых минут поединка побежит вперёд, в этом нет никаких сомнений. А вот «Сабуртало» может закрыться в обороне и попытаться сыграть на контратаке.

Соперники скорее всего сыграют по низам, есть вероятность обмена голами.

Наши прогноз и стака — обе команды забьют с коэффициентом 2.13