«Олимпиакос» сыграет на своем поле против «Маккаби» из Хайфы в рамках ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 27 июля, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Маккаби» Хайфа: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

В «Олимпиакосе» вряд ли остались довольны результатом первого матча. Игра в Хайфе завершилась вничью — 1:1.

Греки забили быстрый гол и удерживали преимущество вплоть до 92-й минуы, когда пропустили обидный гол.

Коэффициенты матча Олимпиакос — Маккаби Хф 1 1.75 X 3.65 2 4.90 Ставка

Но на самом деле все закономерно, «Маккаби» здорово провел домашнюю встречу и поражения точно не заслуживал.

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Также стоит отметить, что в июльских товарищеских матчах «Олимпиакос» уступил «Арминии» (1:3), «Зальцбургу» (1:3) и «Арису» (1:2) и с трудом выиграл у АЗ Алкмар (1:0).

«Маккаби»

В «Маккаби», скорее всего, тоже расстроились после первого матча с греками. Израильский чемпион вполне мог одержать победу, если бы чуть-чуть лучше распорядился моментами у чужих ворот.

Но в любом случае клуб из Хайфы провел классный матч, зачастую доминируя в игре против соперника, который регулярно выступает в еврокубках.

Для «Маккаби» это был второй официальный матч в новом сезоне. В середине месяца команда Барака Бахара уступила «Хапоэлю» Беэр-Шева в матче за Суперкубок Израиля. Правда, здесь все решилось только в серии пенальти.

Прогноз и ставка

На «Олимпиакос» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу «Маккаби» — за 5.00.

Греки совершенно не убедили в первом матче. От ставки на победу хозяев лучше воздержаться. Это явно не тот случай, когда можно сказать, что «Олимпиакос» действительно лучше соперника.

Вполне вероятно, что «Маккаби» забьет как минимум один мяч и в ответной встрече.

Ставка — обе команды забьют за 2.02. Это, пожалуй, оптимальный вариант.