«Рапид» сыграет на своем поле с «Лехией» Гданьск в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 21 июля, начало — в 20:00 мск. «Рапид» — «Лехия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рапид»

Австрийский чемпионат еще не стартовал, однако «Рапид» уже полноценно готовится к нему и к еврокубкам.

В контрольных матчах команда выглядела довольно неплохо. Лишь в матче с кипрским «АЕКом» венский клуб уступил (2:3).

Коэффициенты матча Рапид Вена — Лехия 1 1.68 X 3.95 2 4.90 Ставка

В поединке с поляками «Рапид» наверняка постарается соорудить задел перед ответной встречей. Венский клуб будет активно идти вперед.

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И по составу, и по игре австрийцы смотрятся сильнее соперника. Отметим Юсуфа Демира, на которого в этом сезоне возложены особые надежды.

«Лехия»

Поляки уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда дважды одолела «Академию Пандева» (4:1, 2:1).

Так что «Лехия» Гданьск сейчас пребывает в довольно неплохих кондициях. Плюс чемпионат Польши как раз стартовал.

Вот только стартовый поединок в своем чемпионате команда провалила. На выезде она разгромно уступила «Плоцку» (3:0).

Наверняка поляки мотивированы дать бой «Рапиду». А уж положительный исход встречи в Вене был бы для гданьского клуба вообще отличным результатом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рапид» за 1.61, на ничью за 3.80, а на «Лехию» Гданьск — за 4.50.

«Рапид» превосходит соперника в классе.

«Лехия» Гданьск неплохо проявила себя в предыдущем раунде .

Поляки свою силу показали в предыдущем раунде, и уж наверняка найдут свой шанс у ворот соперника и в этом матче. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.