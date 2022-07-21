«Рапид»
Австрийский чемпионат еще не стартовал, однако «Рапид» уже полноценно готовится к нему и к еврокубкам.
В контрольных матчах команда выглядела довольно неплохо. Лишь в матче с кипрским «АЕКом» венский клуб уступил (2:3).
Коэффициенты матча Рапид Вена — Лехия
В поединке с поляками «Рапид» наверняка постарается соорудить задел перед ответной встречей. Венский клуб будет активно идти вперед.
Все прогнозы на Лигу конференций
И по составу, и по игре австрийцы смотрятся сильнее соперника. Отметим Юсуфа Демира, на которого в этом сезоне возложены особые надежды.
«Лехия»
Поляки уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда дважды одолела «Академию Пандева» (4:1, 2:1).
Так что «Лехия» Гданьск сейчас пребывает в довольно неплохих кондициях. Плюс чемпионат Польши как раз стартовал.
Вот только стартовый поединок в своем чемпионате команда провалила. На выезде она разгромно уступила «Плоцку» (3:0).
Наверняка поляки мотивированы дать бой «Рапиду». А уж положительный исход встречи в Вене был бы для гданьского клуба вообще отличным результатом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рапид» за 1.61, на ничью за 3.80, а на «Лехию» Гданьск — за 4.50.
«Рапид» превосходит соперника в классе.
«Лехия» Гданьск
Поляки свою силу показали в предыдущем раунде, и уж наверняка найдут свой шанс у ворот соперника и в этом матче. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.