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    «Рапид» забьет и… пропустит?!

    «Рапид» — «Лехия». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Лехия»
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    Максимилиан Хофманн
    «Рапид» сыграет на своем поле с «Лехией» Гданьск в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 21 июля, начало — в 20:00 мск. «Рапид» — «Лехия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    Рапид Вена
  • Вена
    •  Рапид Вена 20:00 Лехия Лехия
  • Гданьск
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    «Рапид»

    Австрийский чемпионат еще не стартовал, однако «Рапид» уже полноценно готовится к нему и к еврокубкам.

    В контрольных матчах команда выглядела довольно неплохо. Лишь в матче с кипрским «АЕКом» венский клуб уступил (2:3).

    Коэффициенты матча Рапид Вена — Лехия

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
    •

    В поединке с поляками «Рапид» наверняка постарается соорудить задел перед ответной встречей. Венский клуб будет активно идти вперед.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    И по составу, и по игре австрийцы смотрятся сильнее соперника. Отметим Юсуфа Демира, на которого в этом сезоне возложены особые надежды.

    «Лехия»

    Поляки уже прошли один раунд квалификации Лиги конференций. Команда дважды одолела «Академию Пандева» (4:1, 2:1).

    Так что «Лехия» Гданьск сейчас пребывает в довольно неплохих кондициях. Плюс чемпионат Польши как раз стартовал.

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    • Вот только стартовый поединок в своем чемпионате команда провалила. На выезде она разгромно уступила «Плоцку» (3:0).

    Наверняка поляки мотивированы дать бой «Рапиду». А уж положительный исход встречи в Вене был бы для гданьского клуба вообще отличным результатом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рапид» за 1.61, на ничью за 3.80, а на «Лехию» Гданьск — за 4.50.

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    «Рапид» превосходит соперника в классе.

    «Лехия» Гданьск неплохо проявила себя в предыдущем раунде.

    Поляки свою силу показали в предыдущем раунде, и уж наверняка найдут свой шанс у ворот соперника и в этом матче. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Рапид» — «Лехия»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. «Рапид» забьет и… пропустит?!
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