БАТЭ проведёт матч на нейтральном поле в Турции против команды «Коньяспор». Это будет первая битва 2-го раунда Лиги конференций. Матч состоится 21 июля, начало — 22:00 по мск. БАТЭ — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Пару лет назад клуб из Борисова считался сильнейшим в своей стране. Гегемонию БАТЭ было сложно прервать.

Вот уже три сезона борисовчане не могут вернуть себе титул чемпиона Белоруссии. Последнее золото футболисты БАТЭ выигрывали в 2018-м.

Коэффициенты матча БАТЭ — Коньяспор 1 5.90 X 4.40 2 1.53 Ставка

Третий год подряд клуб выигрывает серебряные медали. Только чемпионы меняются: «Динамо-Брест» и «Шахтёр» из Солигорска.

Все прогнозы на Лигу конференций

В самом разгаре сезон-2022. БАТЭ — лидирует в чемпионской гонке после 15-ти туров, опережая на очко «Ислочь» и «Энергетик-БГУ».

Прошлый еврокубковый сезон БАТЭ провалил. Во 2-м отборочном раунде борисовчане потерпели поражение от грузинского чемпиона — «Динамо» Батуми (2:4).

«Коньяспор»

«Коньяспор» — бронзовый призер турецкой Суперлиги. В прошедшем чемпионате набрал 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Новый сезон в чемпионате Турции ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Коньяспор» сыграет на выезде 7 августа против команды «Анкарагюджю».

Лучшее достижение клуба — бронза чемпионата Турции образца 2016 года. Клуб дважды играл в групповых этапах Лиги Европы. «Орлы Анатолии» давно не играли в еврокубках. А именно 5 лет.

Последнее участие команды состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».

Прогноз и ставка

«Коньяспор» — фаворит, букмекеры отдают предпочтение именно турецкому клубу. На победу «Коньспор» в этом матче можно поставить за 1.43, ничья оценена в 4.30, а на успех БАТЭ — за 6.50.

Прогноз — БАТЭ продолжает искать свою игру. В чемпионате команда выступает с переменным успехом, несмотря на лидерство. А вот «Коньяспор» — «темная лошадка».

Турецкая команда сейчас в тени и в какой форме она сейчас, сложно предсказать.

БАТЭ может пройти соперника. Преимущество белорусского клуб заключается в постоянной игровой практике. Команда сейчас сыгранее, в отличии от соперника.

Ставка — победа БАТЭ с коэффициентом 6.50