БАТЭ
Пару лет назад клуб из Борисова считался сильнейшим в своей стране. Гегемонию БАТЭ было сложно прервать.
Вот уже три сезона борисовчане не могут вернуть себе титул чемпиона Белоруссии. Последнее золото футболисты БАТЭ выигрывали в 2018-м.
Коэффициенты матча БАТЭ — Коньяспор
Третий год подряд клуб выигрывает серебряные медали. Только чемпионы меняются: «Динамо-Брест» и «Шахтёр» из Солигорска.
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В самом разгаре сезон-2022. БАТЭ — лидирует в чемпионской гонке после 15-ти туров, опережая на очко «Ислочь» и «Энергетик-БГУ».
Прошлый еврокубковый сезон БАТЭ провалил. Во 2-м отборочном раунде борисовчане потерпели поражение от грузинского чемпиона — «Динамо» Батуми (2:4).
«Коньяспор»
«Коньяспор» — бронзовый призер турецкой Суперлиги. В прошедшем чемпионате набрал 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 10 поражений.
Новый сезон в чемпионате Турции ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Коньяспор» сыграет на выезде 7 августа против команды «Анкарагюджю».
Лучшее достижение клуба — бронза чемпионата Турции образца 2016 года. Клуб дважды играл в групповых этапах Лиги Европы. «Орлы Анатолии» давно не играли в еврокубках. А именно 5 лет.
Последнее участие команды состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».
Прогноз и ставка
«Коньяспор» — фаворит, букмекеры отдают предпочтение именно турецкому клубу. На победу «Коньспор» в этом матче можно поставить за 1.43, ничья оценена в 4.30, а на успех БАТЭ — за 6.50.
Прогноз — БАТЭ продолжает искать свою игру. В чемпионате команда выступает с переменным успехом, несмотря на лидерство. А вот «Коньяспор» — «темная лошадка».
Турецкая команда сейчас в тени и в какой форме она сейчас, сложно предсказать.
БАТЭ может пройти соперника. Преимущество белорусского клуб заключается в постоянной игровой практике. Команда сейчас сыгранее, в отличии от соперника.
Ставка — победа БАТЭ с коэффициентом 6.50