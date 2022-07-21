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    Пройдёт ли БАТЭ соперника?

    БАТЭ — «Коньяспор». Прогноз, ставка (к. 6.50) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Коньяспор»
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    Фрагмент матча Лиги чемпионов «Пяст» — БАТЭ
    БАТЭ проведёт матч на нейтральном поле в Турции против команды «Коньяспор». Это будет первая битва 2-го раунда Лиги конференций. Матч состоится 21 июля, начало — 22:00 по мск. БАТЭ — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 22:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
    •

    БАТЭ

    Пару лет назад клуб из Борисова считался сильнейшим в своей стране. Гегемонию БАТЭ было сложно прервать.

    Вот уже три сезона борисовчане не могут вернуть себе титул чемпиона Белоруссии. Последнее золото футболисты БАТЭ выигрывали в 2018-м.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Коньяспор

  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.53
  • Ставка
    •

    Третий год подряд клуб выигрывает серебряные медали. Только чемпионы меняются: «Динамо-Брест» и «Шахтёр» из Солигорска.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В самом разгаре сезон-2022. БАТЭ — лидирует в чемпионской гонке после 15-ти туров, опережая на очко «Ислочь» и «Энергетик-БГУ».

    Прошлый еврокубковый сезон БАТЭ провалил. Во 2-м отборочном раунде борисовчане потерпели поражение от грузинского чемпиона — «Динамо» Батуми (2:4).

    «Коньяспор»

    «Коньяспор» — бронзовый призер турецкой Суперлиги. В прошедшем чемпионате набрал 68 очков: 20 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

    Новый сезон в чемпионате Турции ещё не стартовал. Матч 1-го тура «Коньяспор» сыграет на выезде 7 августа против команды «Анкарагюджю».

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    • Лучшее достижение клуба — бронза чемпионата Турции образца 2016 года. Клуб дважды играл в групповых этапах Лиги Европы. «Орлы Анатолии» давно не играли в еврокубках. А именно 5 лет.

    Последнее участие команды состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».

    Прогноз и ставка

    «Коньяспор» — фаворит, букмекеры отдают предпочтение именно турецкому клубу. На победу «Коньспор» в этом матче можно поставить за 1.43, ничья оценена в 4.30, а на успех БАТЭ — за 6.50.

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    Прогноз — БАТЭ продолжает искать свою игру. В чемпионате команда выступает с переменным успехом, несмотря на лидерство. А вот «Коньяспор» — «темная лошадка».

    Турецкая команда сейчас в тени и в какой форме она сейчас, сложно предсказать.

    БАТЭ может пройти соперника. Преимущество белорусского клуб заключается в постоянной игровой практике. Команда сейчас сыгранее, в отличии от соперника.

    Ставка — победа БАТЭ с коэффициентом 6.50

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    БАТЭ — «Коньяспор»: прогноз, ставка (6.50), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Пройдёт ли БАТЭ соперника?
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