«Кельн» на своем поле примет «Милан» в товарищеском поединке. Игра состоится 16 июля и начнется в 20:00 по мск. «Кельн» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» в целом неплохо выступил в прошлом чемпионате Германии. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице и получил билет в Лигу конференций.

«Козлы» за всю турнирную дистанцию смогли добыть 14 викторий, а также по десять раз играли вничью и уступали, забили 52 гола, а пропустили всего на три меньше.

Первенство команда завершала двумя поражениями подряд, а перед этим выиграла четыре матча подряд, но пропуская в каждом поединке, и в трех случаях только по голу.

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Накануне «Кельн» в товарняке расписал мировую со швейцарском «Грассхопперсом», сыграв 1:1. До этого же они выиграли два поединка подряд, правда, соперники были очень скромными.

«Милан»

«Милан» в прошлом сезоне после долгого перерыва стал чемпионом Италии. Команда смогла опередить всего на два очка соседей из «Интера».

«Россонери» за 38 проведенных игр смогли одержать 26 победных результатов, восемь игр закончили вничью и четыре раза уступили, забили 69 голов, пропустили — 31.

Миланский клуб превосходно провел финишный отрезок в Серии А, выиграв шесть последних игр, причем четыре их этих встреч были без пропущенных мячей. В межсезонье он матчей не проводил.

Между собой эти коллективы никогда не встречались. И данная игра будет дебютной в их истории противостояний.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Милана» предлагают — 2.20.

На викторию «Кельна» дают — 3.18, ничья оценена — в 3.24.

Оба коллектива только начинают подготовку к новому сезону и еще далеки от оптимальной формы. Скорее всего, в этой игре нас ждут минимальные скорости и мало забитых мячей.