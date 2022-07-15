В ответной игре 1/8 финала Кубка Бразилии «Ботафого» на своем поле сыграет против «Америки Минейро». Поединок пройдет 15 июля и начнется в 03:00 по мск. «Ботафого» — «Америка Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» в прошлом сезоне выступал в Серии Б и смог стать ее победителем, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

В элите бразильского футбола «победоносные» после 16 проведенных туров находятся на десятой позиции, имея в активе 21 балл. Отставание от седьмого места составляет всего два пункта.

Клуб из города Рио-де-Жанейро в своей последней проведенной игре проиграл на выезде «Куябе» 0:2 в чемпионате страны. И данное фиаско стало третьим за последние четыре поединка.

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В кубковом соревновании «Ботафого» до этого преодолел один раунд, дважды по 3:0 разгромив коллектив из четвертого дивизиона. А в первой игре с предстоящим противником уступил на выезде со счетом 0:3.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» в прошлом сезоне выступила очень даже неплохо и получила билет в Кубок Либертадорес, где не смогла преодолеть групповую стадию, заняв последнее место в квартете.

В этом чемпионате Бразилии пока только разочаровывает своих поклонников, идет после 16 проведенных туров на вылет, имея 18 очков в активе, но от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям.

К данной же игре «кролики» подходят после выездного фиаско от «Интернационала» со счетом 0:1. До этого же они вышли победителями из двух игр подряд, в том числе и над предстоящим противником дома 3:0.

Что касается текущего Кубка Бразилии, то там коллектив преодолел также один этап, дважды обыграв КСА (3:0 и 2:0), выступающий в этом сезоне в Серии Б.

За минувшие шесть очных матчей эти клубы неизменно обыгрывал друг друга дома, а в этом чемпионате расписали мировую на поле «Америки» — 1:1.

Прогноз и ставка на «Ботафого» — «Америка Минейро»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 2.00.

На викторию «Америка Минейро» дают — 4.01, ничья оценена — в 3.30.

«Америка Минейро» имеет внушительный задел после первой игры этих команд, так что может себе позволить даже проиграть с разницей даже в два мяча.