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    «Шкендия» добьёт соперника?

    «Шкендия» — «Арарат». Прогноз, ставка (к. 2.51) на футбол, квалификация Лиги конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шкендия» — «Арарат»
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    «Шкендия»
    «Шкендия» на своём поле сыграет против «Арарата». Это будет вторая игра первой стадии квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — 18:00 (мск). «Шкендия» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Арарат
  • Ереван
    •  Арарат 18:00 Шкендия Шкендия
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Арарат»

    Ереванский клуб в прошлом сезоне занял 4 место в турнирной таблице чемпионата Армении и набрав 46 очков после 32 сыгранных матчей.

    Пока новый сезон не стартовал, армянский клуб выступает в еврокубках. Первый матч первого раунда Лиги конференций «Арарат» провалил. В гостях команда уступила македонскому коллективу из «Шкендии» (0:2).

    Коэффициенты матча Арарат — Шкендия

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    У четвёртой команды Армении больше нет права на ошибку. Если команда желает сохранить место в еврокубках, нужно побеждать соперника с разницей в три мяча.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В прошлом сезоне «Арарат» дошёл до 2-го раунда Лиги конференций. На первом этапе отбора клуб из Еревана переиграл венгерский «Фехервар» (3:1). На втором допустил осечку в противостоянии с польским «Шленском» (5:7).

    «Шкендия»

    «Шкендия» сделала важный шаг на выход во 2-й отборочный раунд Лиги конференций. Голы Адениса Шалы и Валмира Нафиу позволяют команде из Северной Македонии отправится в Ереван с комфортным преимуществом.

    В случае повторного успеха «Шкендия» в следующем этапе квалификации может встретиться с серебряным призёром чемпионата Латвии — «Валмиерой».

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  • 11/07/2022

    • В прошлом сезоне «Шкендия» провалила еврокампанию. Сначала было поражение от словенской «Муры» (0:4) в Лиге чемпионов, а затем неудача с ФК «Рига» (0:3) — в Лиге конференций.

    В чемпионате Северной Македонии по итогам минувшего сезона клуб завоевал бронзовые награды.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арарата» в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Шкендии» оценивают в 2.51

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    Прогноз: в первом матче квалификации Лиги конференций «Шкендия» показала уровень подготовки к сезону. Соперник — «Арарат» оказался не готов к матчу ЛК. Чтобы вернуться в игру, ереванскому клубу нужно оформить быстрый гол в домашней встрече. Если этого не случится — «Шкендия» уверенно доиграет дуэль до итоговой победы.

    Ставка — победа «Шкендии» за 2.51

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    «Шкендия» — «Арарат»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. «Шкендия» добьёт соперника?
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