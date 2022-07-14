«Шкендия» на своём поле сыграет против «Арарата». Это будет вторая игра первой стадии квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 14 июля, начало — 18:00 (мск). «Шкендия» — «Арарат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат»

Ереванский клуб в прошлом сезоне занял 4 место в турнирной таблице чемпионата Армении и набрав 46 очков после 32 сыгранных матчей.

Пока новый сезон не стартовал, армянский клуб выступает в еврокубках. Первый матч первого раунда Лиги конференций «Арарат» провалил. В гостях команда уступила македонскому коллективу из «Шкендии» (0:2).

Коэффициенты матча Арарат — Шкендия 1 2.80 X 3.50 2 2.45 Ставка

У четвёртой команды Армении больше нет права на ошибку. Если команда желает сохранить место в еврокубках, нужно побеждать соперника с разницей в три мяча.

Все прогнозы на Лигу конференций

В прошлом сезоне «Арарат» дошёл до 2-го раунда Лиги конференций. На первом этапе отбора клуб из Еревана переиграл венгерский «Фехервар» (3:1). На втором допустил осечку в противостоянии с польским «Шленском» (5:7).

«Шкендия»

«Шкендия» сделала важный шаг на выход во 2-й отборочный раунд Лиги конференций. Голы Адениса Шалы и Валмира Нафиу позволяют команде из Северной Македонии отправится в Ереван с комфортным преимуществом.

В случае повторного успеха «Шкендия» в следующем этапе квалификации может встретиться с серебряным призёром чемпионата Латвии — «Валмиерой».

В прошлом сезоне «Шкендия» провалила еврокампанию. Сначала было поражение от словенской «Муры» (0:4) в Лиге чемпионов, а затем неудача с ФК «Рига» (0:3) — в Лиге конференций.

В чемпионате Северной Македонии по итогам минувшего сезона клуб завоевал бронзовые награды.

Прогноз и ставка

На победу «Арарата» в этом матче можно поставить за 2.59, ничью букмекеры предлагают взять за 3.36, а победу «Шкендии» оценивают в 2.51

Прогноз: в первом матче квалификации Лиги конференций «Шкендия» показала уровень подготовки к сезону. Соперник — «Арарат» оказался не готов к матчу ЛК. Чтобы вернуться в игру, ереванскому клубу нужно оформить быстрый гол в домашней встрече. Если этого не случится — «Шкендия» уверенно доиграет дуэль до итоговой победы.

Ставка — победа «Шкендии» за 2.51