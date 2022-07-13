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    Женская сборная Нидерландов уверенно выиграет

    Нидерланды (Ж) — Португалия (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Евро-2022, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды (Ж) — Португалия (Ж)
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    Фрагмент матча
    Женская сборная Нидерландов на своем поле сыграет против женской сборной Португалии в рамках 2-го тура Евро-2022. Матч состоится 13 июля, начало — 22:00 (мск). Нидерланды (Ж) — Португалия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Нидерланды (Ж)

    Женская сборная Нидерландов — чемпионка Европы 2017 года. А в 2019 году эта команда смогла занять второе место на Чемпионате Мира. В данный момент сборная занимает 3-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, а в рейтинге УЕФА — 2-е.

    В квалификации нынешнего Чемпионата Мира женская сборная Нидерландов после 7-ми сыгранных матчей смогла занять первое место в группе С набрав 17 очков. Команда забила в ворота своих соперниц 30 голов, а в свои пропустила — 3.

    После этого сборная Нидерландов провела товарищеский поединок против Финляндии на своем поле и смогла уверенно обыграть соперниц со счетом 2:0.

    А вот в первом туре сборная Нидерландов на своем поле принимала женскую сборную Швеции и пропустив гол на 35-й минуте матча, команда смогла сравнять счет только на 52-й минуте, поединок так и завершился ничьей — 1:1.

    Португалия (Ж)

    Женская сборная Португалии по футболу является намного скромнее своих соперниц, так как самым большим достижением этой команды было участие в групповом этапе Чемпионата Европы в 2017 году.

    В нынешней квалификации на Чемпионат Мира Португалия после 8-ми сыгранных матчей смогла занять третье место в группе Н набрав 16 очков. Команда забила 20 голов в ворота своих соперниц, а в свои пропустила — 8.

    После этого женская сборная Португалии смогла обыграть сборную Греции в двух товарищеских матчах, которые проходили на домашней арене (4:0 и 1:0). Так же еще в одном товарищеском поединке Португалия не смогла определить сильнейшего с Австралией (1:1).

    В первом туре Евро-2022 женская сборная Португалии встречалась со сборной Швейцарии и пропустив два гола в первом тайме «красно-зеленые» смогли взять себя в руке и сравняли счет во втором тайме, завершив поединок — 2:2.

    Прогноз и ставка

    На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 1.29, ничью букмекеры предлагают взять за 5.05, а победу Португалии — за 9.00.

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    Прогноз — Женская сборная Нидерландов находится в превосходной форме и явно уже хочет добыть свою первую победу на нынешнем Евро. А такой соперник как Португалия не составит им проблем одержать уверенную викторию в матче.

    Ставка — Победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.00.

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