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    Чемпионы Румынии наверстают упущенное?

    «ЧФР Клуж» — «Пюник». Ставка (к. 1.90) и ставка на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 13 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «ЧФР Клуж» — «Пюник»
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    «Клуж»
    «Клуж» сыграет против «Пюника» в рамках ответного матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 13 июля, начало — в 21:30 по мск. «ЧФР Клуж» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Июля 2022 года
    ЧФР Клуж
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  ЧФР Клуж 21:30 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Клуж»

    ЧФР в прошлом сезоне выиграл золото чемпионата Румынии. Уже 5-й год подряд. 16-го июля стартует новый сезон на внутренней арене. «Клуж» проведёт домашний поединок против бухарестского «Рапида».

    Количество не равно качество. В первом поединке Лиги чемпионов «Клуж» не смог реализовать своих моментов. В Ереване чемпион Румынии нанёс 16 ударов. Цели они так и не достигли (0:0).

    «Железнодорожники» в прошлом сезоне играли во всех трёх турнирах УЕФА. Европоход стартовал в Лиге чемпионов. ЧФР дошел до 3-й стадии квалификации, обыграв по пути «Борац» из Боснии и Герцеговины и «Линкольн» из Гибралтара.

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    Дальше последовали два поражения. Сначала от швейцарского «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, а затем от сербской «Црвены Звезды» в Лиге Европы.

    Таким образом румынский клуб дебютировал в Лиге конференций. В групповом этапе «Клуж» занял последнее место в компании с командами «Яблонец» (Чехия), АЗ (Голландия) и «Раннерс» (Дания).

    «Пюник»

    «Пюник» в прошлом сезоне стал чемпионом Армении. После 32 туров команда из Еревана набрала 75 очков. На один пункт опередив клуб «Арарат-Армения».

    В течение сезона «Пюник» забил 52 гола, а пропустил 25. Дата старта нового сезона на внутренней арене — неизвестна.

    В еврокубках действующий чемпион не играл 3 года. Возвращение — успешное. «Пюник» не проиграл домашний поединок крепкому румынскому сопернику (0:0).

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    • В пассив команда может занести грубую игру. За 90 минут игрового времени футболисты «Пюника» — Сергей Вакуленко, Неманья Младенович и Ренсо Самбрано получили по «горчичнику».

    «Пюник» или «Клуж»? Победитель дуэли во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнешим в паре «Дюделанж» (Люксемубрг) — «Тирана» (Албания).

    Прогноз и ставка

    На ЧФР в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры оценивают в 5.65, а победу «Пюника» — за 13.00.

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    «Пюник», пожалуй отскочил от крупного поражения в домашнем матче. Чемпион Армении строго сыграл в обороне. «Клуж» постарается наверстать упущенное. К тому же теперь игра пройдет на домашней арене. Свои же болельщики погонят румынского чемпиона вперед. Если «железнодорожники» поймают волну, то их будет не остановить.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 1.90

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    «ЧФР Клуж» — «Пюник»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.07.2022. Прогнозы на футбол. Чемпионы Румынии наверстают упущенное?
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