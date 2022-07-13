«Клуж» сыграет против «Пюника» в рамках ответного матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Поединок состоится 13 июля, начало — в 21:30 по мск. «ЧФР Клуж» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клуж»

ЧФР в прошлом сезоне выиграл золото чемпионата Румынии. Уже 5-й год подряд. 16-го июля стартует новый сезон на внутренней арене. «Клуж» проведёт домашний поединок против бухарестского «Рапида».

Количество не равно качество. В первом поединке Лиги чемпионов «Клуж» не смог реализовать своих моментов. В Ереване чемпион Румынии нанёс 16 ударов. Цели они так и не достигли (0:0).

«Железнодорожники» в прошлом сезоне играли во всех трёх турнирах УЕФА. Европоход стартовал в Лиге чемпионов. ЧФР дошел до 3-й стадии квалификации, обыграв по пути «Борац» из Боснии и Герцеговины и «Линкольн» из Гибралтара.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Дальше последовали два поражения. Сначала от швейцарского «Янг Бойз» в Лиге чемпионов, а затем от сербской «Црвены Звезды» в Лиге Европы.

Таким образом румынский клуб дебютировал в Лиге конференций. В групповом этапе «Клуж» занял последнее место в компании с командами «Яблонец» (Чехия), АЗ (Голландия) и «Раннерс» (Дания).

«Пюник»

«Пюник» в прошлом сезоне стал чемпионом Армении. После 32 туров команда из Еревана набрала 75 очков. На один пункт опередив клуб «Арарат-Армения».

В течение сезона «Пюник» забил 52 гола, а пропустил 25. Дата старта нового сезона на внутренней арене — неизвестна.

В еврокубках действующий чемпион не играл 3 года. Возвращение — успешное. «Пюник» не проиграл домашний поединок крепкому румынскому сопернику (0:0).

В пассив команда может занести грубую игру. За 90 минут игрового времени футболисты «Пюника» — Сергей Вакуленко, Неманья Младенович и Ренсо Самбрано получили по «горчичнику».

«Пюник» или «Клуж»? Победитель дуэли во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнешим в паре «Дюделанж» (Люксемубрг) — «Тирана» (Албания).

Прогноз и ставка

На ЧФР в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры оценивают в 5.65, а победу «Пюника» — за 13.00.

«Пюник», пожалуй отскочил от крупного поражения в домашнем матче. Чемпион Армении строго сыграл в обороне. «Клуж» постарается наверстать упущенное. К тому же теперь игра пройдет на домашней арене. Свои же болельщики погонят румынского чемпиона вперед. Если «железнодорожники» поймают волну, то их будет не остановить.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 за 1.90