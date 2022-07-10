«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗ» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 июля, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Брест — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

Эта команда проводит крайне неудачный сезон. Нынешнее 15 место видится в этом плане вполне показательным.

«Динамо» Брест забило всего 9 мячей в 13 матчах. При этом, в свои ворота брестчане пропустили уже 22 гола.

Минувший тур чемпионата принес команде долгожданную викторию. «Динамо» Брест на выезде минимально одолел «Витебск».

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Матчи с жодинцами традиционно складываются для команды удачно. Из пяти последних очных поединков «Динамо» Брест выиграл четырежды при одной неудаче.

«Торпедо-БелАЗ»

Торпедовцы нынешний чемпионат проводят несколько ниже собственных амбиций и возможностей.

В чемпионате «Торпедо-БелАЗ» на данный момент занимает скромное 11 место. При этом забивают жодинцы чуть более гола за матч: 14 мячей в 13 поединках.

А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии торпедовцы заработали три очка. Дома был разгромен «Слуцк» (3:0).

Наверняка в матче с борцом за выживание «Торпедо-БелАЗ» будет стараться добыть три очка. По игре команда смотрится куда выгоднее брестчан.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 1.68, на ничью за 3.60, а на «Динамо» Брест — за 4.72.

«Динамо» Брест несколько прибавил в последних матчах .

«Торпедо-БелАЗ» имеет заметные сложности с реализацией.

Брестчане намерены продолжить набирать очки. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест или ничья с коэффициентом 2.05.