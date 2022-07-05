«Мальме»
Эта команда традиционно борется за чемпионский титул в Швеции. Причем на данный момент «Мальме» отстает от лидера на 3 очка и занимает 5 место.
Вот только с атакой у команды явно не ладится. «Мальме» в 13 матчах смог забить только 14 мячей.
А вот в минувшем туре «Мальме» неожиданно проиграл. На выезде команда уступила «Сундсваллю» (2:1).
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До последней неудачи у «Мальме» была серия из трех побед к ряду. Вот и в этом матче шведы постараются сыграть активно в атаке.
«Викингур Рейкьявик»
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Исландии. Шансы на чемпионство «Викингур Рейкьявик» тают, словно прошлогодний снег.
Команда отстает от лидера чемпионата на 9 очков, хоть и имеет матч в запасе. Причем «Викингур Рейкьявик» пропускает многовато — 16 голов в 11 матчах.
В минувшем туре чемпионата «Викингур Рейкьявик» добыл три пункта. В столичном дерби команда разгромила «КР Рейкьявик» (0:3).
А вот с реализацией у команды дела идут на лад. В 11 сыгранных матчах команда забила 25 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.17, на ничью за 6.70, а на «Викингур Рейкьявик» — за 15.00.
«Мальме»
«Викингур Рейкьявик» имеет проблемы с надежностью своих тылов.
«Мальме» явно сильнее исландцев, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальме» -2.5 с коэффициентом 2.48.