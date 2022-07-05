ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс? РишарлисонЗачем «Тоттенхэм» подписал Ришарлисона
  • 01:29
    • Джокович вышел в четвертьфинал «Уимблдона»-2022
  • 21:58
    • Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
  • 19:37
    • Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
  • 19:30
    • Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий
  • 19:17
    • «Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра
    Все новости спорта

    «Мальме» устроит разгром исландцам

    «Мальме» — «Викингур Рейкьявик». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 5 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Мальмё Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Викингур Рейкьявик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ола Тойвонен
    «Мальме» сыграет на своем поле с «Викингур Рейкьявик» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 июля, начало — в 20:00 мск. «Мальме» — «Викингур Рейкьявик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Preliminary Round Winner Preliminary Round Winner
  • Лига чемпионов. Квалификация
  •

    «Мальме»

    Эта команда традиционно борется за чемпионский титул в Швеции. Причем на данный момент «Мальме» отстает от лидера на 3 очка и занимает 5 место.

    Вот только с атакой у команды явно не ладится. «Мальме» в 13 матчах смог забить только 14 мячей.

    А вот в минувшем туре «Мальме» неожиданно проиграл. На выезде команда уступила «Сундсваллю» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    До последней неудачи у «Мальме» была серия из трех побед к ряду. Вот и в этом матче шведы постараются сыграть активно в атаке.

    «Викингур Рейкьявик»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Исландии. Шансы на чемпионство «Викингур Рейкьявик» тают, словно прошлогодний снег.

    Команда отстает от лидера чемпионата на 9 очков, хоть и имеет матч в запасе. Причем «Викингур Рейкьявик» пропускает многовато — 16 голов в 11 матчах.

  • Ключевая роль. Почему «МЮ» ни в коем случае нельзя продавать Роналду
  • Еще одно лето — еще одна трансферная сага с участием Криштиану Роналду
  • 30/06/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Викингур Рейкьявик» добыл три пункта. В столичном дерби команда разгромила «КР Рейкьявик» (0:3).

    А вот с реализацией у команды дела идут на лад. В 11 сыгранных матчах команда забила 25 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.17, на ничью за 6.70, а на «Викингур Рейкьявик» — за 15.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Мальме» явно сыграет с позиции силы.

    «Викингур Рейкьявик» имеет проблемы с надежностью своих тылов.

    «Мальме» явно сильнее исландцев, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Мальме» -2.5 с коэффициентом 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.45
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Накашима — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Кублер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Химки — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ордабасы — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бадоса — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Тан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальме» — «Викингур Рейкьявик»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. «Мальме» устроит разгром исландцам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры