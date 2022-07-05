«Брагантино»
«Ред Булл» занимает последнее место в зоне континентальных кубков и находится на 12 позиции. За 14 туров команда набрала 18 очков.
На данный момент «Брагантино» имеет в своем активе 4 победы, 4 поражения и 6 ничьих. Одно из последних фиаско у хозяев было в прошлом туре — они на выезде проиграли «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:4.
Ранее хозяева разошлись миром с «Сантосом» (2:2) и «Куябой» (1:1). Была победа над «Коритибой» (4:2), ставшая первой за последние 4 тура.
На своем поле «Брагантино» выиграл два домашних поединка подряд.
«Ботафого»
Гости потерпели уже второе поражение подряд. Они вылетели из Кубка Бразилии, уступив 0:3 «Америке МГ» и проиграли «Флуминенсе» 0:1 в чемпионате.
До этих результатов «Ботафого» выдал неплохую серию побед. Он выиграл у «Интернасьоналя» 3:2 и одолел «Сан-Паулу» 1:0.
В турнирной таблице «Ботафого» занимает 10 место. У него 18 очков после 14 туров, набранные благодаря пяти победам и трем ничьим.
С учетом всех турниров клуб одержал одну победу в последних четырех матчах на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры дают больше шансов хозяевам (1.73). Победу гостей они оценивают котировкой 5.20.
В конце мая — начале июня «Брагантино» имел плохие результаты, но с середины прошедшего месяца ситуация стала улучшаться. Если не считать поражения от «Паранаэнсе», то в принципе «Ред Булл» сейчас не так уж и плохо выступают.
«Ботафого» проиграл два матча подряд, не забив ни разу. С такими показателями будет трудно добиться положительного результата. Рекомендуемая ставка — победа первой команды.