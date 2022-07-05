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    «Брагантино» наберет три очка?

    «Брагантино» — «Ботафого». Прогноз (к. 1.73), ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брагантино» — «Ботафого»
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    Артур
    5 июля на стадионе «Наби Аби Шедид» состоится матч 15 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Ботафого». Начало в 02:00 мск. «Брагантино» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 05 Июля 2022 года
    Брагантино
  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 02:00 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
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    «Брагантино»

    «Ред Булл» занимает последнее место в зоне континентальных кубков и находится на 12 позиции. За 14 туров команда набрала 18 очков.

    На данный момент «Брагантино» имеет в своем активе 4 победы, 4 поражения и 6 ничьих. Одно из последних фиаско у хозяев было в прошлом туре — они на выезде проиграли «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:4.

    Ранее хозяева разошлись миром с «Сантосом» (2:2) и «Куябой» (1:1). Была победа над «Коритибой» (4:2), ставшая первой за последние 4 тура.

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    На своем поле «Брагантино» выиграл два домашних поединка подряд.

    «Ботафого»

    Гости потерпели уже второе поражение подряд. Они вылетели из Кубка Бразилии, уступив 0:3 «Америке МГ» и проиграли «Флуминенсе» 0:1 в чемпионате.

    До этих результатов «Ботафого» выдал неплохую серию побед. Он выиграл у «Интернасьоналя» 3:2 и одолел «Сан-Паулу» 1:0.

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  • 02/07/2022

    • В турнирной таблице «Ботафого» занимает 10 место. У него 18 очков после 14 туров, набранные благодаря пяти победам и трем ничьим.

    С учетом всех турниров клуб одержал одну победу в последних четырех матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают больше шансов хозяевам (1.73). Победу гостей они оценивают котировкой 5.20.

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    В конце мая — начале июня «Брагантино» имел плохие результаты, но с середины прошедшего месяца ситуация стала улучшаться. Если не считать поражения от «Паранаэнсе», то в принципе «Ред Булл» сейчас не так уж и плохо выступают.

    «Ботафого» проиграл два матча подряд, не забив ни разу. С такими показателями будет трудно добиться положительного результата. Рекомендуемая ставка — победа первой команды.

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    «Брагантино» — «Ботафого»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. «Брагантино» наберет три очка?
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