5 июля на стадионе «Наби Аби Шедид» состоится матч 15 тура чемпионата Бразилии между «Брагантино» и «Ботафого». Начало в 02:00 мск. «Брагантино» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брагантино»

«Ред Булл» занимает последнее место в зоне континентальных кубков и находится на 12 позиции. За 14 туров команда набрала 18 очков.

На данный момент «Брагантино» имеет в своем активе 4 победы, 4 поражения и 6 ничьих. Одно из последних фиаско у хозяев было в прошлом туре — они на выезде проиграли «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 2:4.

Ранее хозяева разошлись миром с «Сантосом» (2:2) и «Куябой» (1:1). Была победа над «Коритибой» (4:2), ставшая первой за последние 4 тура.

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На своем поле «Брагантино» выиграл два домашних поединка подряд.

«Ботафого»

Гости потерпели уже второе поражение подряд. Они вылетели из Кубка Бразилии, уступив 0:3 «Америке МГ» и проиграли «Флуминенсе» 0:1 в чемпионате.

До этих результатов «Ботафого» выдал неплохую серию побед. Он выиграл у «Интернасьоналя» 3:2 и одолел «Сан-Паулу» 1:0.

В турнирной таблице «Ботафого» занимает 10 место. У него 18 очков после 14 туров, набранные благодаря пяти победам и трем ничьим.

С учетом всех турниров клуб одержал одну победу в последних четырех матчах на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают больше шансов хозяевам (1.73). Победу гостей они оценивают котировкой 5.20.

В конце мая — начале июня «Брагантино» имел плохие результаты, но с середины прошедшего месяца ситуация стала улучшаться. Если не считать поражения от «Паранаэнсе», то в принципе «Ред Булл» сейчас не так уж и плохо выступают.

«Ботафого» проиграл два матча подряд, не забив ни разу. С такими показателями будет трудно добиться положительного результата. Рекомендуемая ставка — победа первой команды.