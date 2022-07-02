«Спартак» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 июля, начало — в 17:00 мск. «Спартак» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Гильермо Абаскаль пока только обживается в новых для себя условиях. Получается средненько, ведь москвичи имеют проблемы в обороне.

После ничьей с «Аланией» (2:2), «Спартак» в контрольном матче одолел «Балтику» (3:2). Причем все три своих гола «красно-белые» забили до перерыва.

Как всегда, выделяется Квинси Промес. Также стоит отметить Михаила Игнатова, да и Антон Зиньковский выглядел выгодно.

Все прогнозы на футбол

Конечно, «Спартак» постарается как можно активнее атаковать. Да и в предыдущих матчах с реализацией проблем не было.

«Енисей»

Красноярцы еще относительно недавно противостояли «Спартаку». В полуфинале Кубка России «Енисей» был бит (3:0).

Теперь «Енисей» будет заново начинать строительство команды. Задачей ее наверняка будет повышение в классе.

Пока у «Енисея» с контрольными матчами складывается не столь успешно. В трех сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при двух неудачах.

Красноярцы одолели «СКА-Хабаровск» (0:2), а вот торпедовцам (2:1) и «Балтике» (2:0) команда уступила.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.56, на ничью за 3.74, а на «Балтику» — за 5.20.

«Красно-белые» наверняка будут атаковать с первых минут поединка .

«Енисей» имеет проблемы с надежностью своих тылов.

Москвичи наверняка проявят стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» в 1 тайме с коэффициентом 2.19.