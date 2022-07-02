«Спартак»
Гильермо Абаскаль пока только обживается в новых для себя условиях. Получается средненько, ведь москвичи имеют проблемы в обороне.
После ничьей с «Аланией» (2:2), «Спартак» в контрольном матче одолел «Балтику» (3:2). Причем все три своих гола «красно-белые» забили до перерыва.
Как всегда, выделяется Квинси Промес. Также стоит отметить Михаила Игнатова, да и Антон Зиньковский выглядел выгодно.
Конечно, «Спартак» постарается как можно активнее атаковать. Да и в предыдущих матчах с реализацией проблем не было.
«Енисей»
Красноярцы еще относительно недавно противостояли «Спартаку». В полуфинале Кубка России «Енисей» был бит (3:0).
Теперь «Енисей» будет заново начинать строительство команды. Задачей ее наверняка будет повышение в классе.
Пока у «Енисея» с контрольными матчами складывается не столь успешно. В трех сыгранных матчах этого межсезонья команда выиграла в одном при двух неудачах.
Красноярцы одолели «СКА-Хабаровск» (0:2), а вот торпедовцам (2:1) и «Балтике» (2:0) команда уступила.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 1.56, на ничью за 3.74, а на «Балтику» — за 5.20.
«Красно-белые»
«Енисей» имеет проблемы с надежностью своих тылов.
Москвичи наверняка проявят стартовую активность. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» в 1 тайме с коэффициентом 2.19.