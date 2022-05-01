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    «Болонья» не проиграет в этом матче

    «Рома» — «Болонья». Прогноз (к. 2.75) на футбол, чемпионат Италии, 1 мая 2022 года

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    Лоренцо Паллегрини
    «Рома» на своём поле сыграет против «Болоньи» в рамках 5-го тура Серии А. Матч состоится 1 мая, начало — 21:45 (мск). «Рома» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Мая 2022 года
    Рома
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    «Рома»

    «Желто-красные» продолжают вести сложную борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 58 очков. Расположившиеся ниже «Лацио» и «Фиорентина» имеет в своём активе всего на 2 балла меньше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» провела 4 ничейных поединка, 2 раза уступила своим соперникам и 4 раза одержала победы.

    Коэффициенты матча Рома — Болонья

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.60
  • Ставка
    •

    «Желто-красные» продолжают выступления в Лиге Конференций и уже дошли до 1/2 турнира. Соперником на этой стадии у «Ромы» стал английский «Лестер» с которым команда уже провела первый поединок и закончила его со счётом 1:1.

    А в Серии А «желто-красные» последний раз смогли одержать победу ещё два тура назад в матче против «Салернитаны», которую обыграли со счётом 2:1. После этого была ничья с «Наполи» (1:1). А в последнем туре «Рома» проиграла «Интеру» (3:1).

    «Болонья»

    «Красно-синие» уже решили свои задачи в этом сезоне. Команда находится на 13-м месте с 42 очками в активе. От зоны вылета далеко, а еврокубки точно им не светят.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Болонья» 3 раза радовала болельщиков победами, 2 раза проиграла своим соперникам и 5 раз довольствовалась ничейным результатам.

    В чемпионате Италии «красно-синие» проводят беспроигрышную серию, которая длится уже 5 матчей подряд. В последнем туре Серии А «Болонья» удивила всех и на своём поле смогла одержать победу над «Интером» со счётом 2:1.

    А до этого «красно-синие» не смогли определить сильнейшего и сыграли вничью в матчах против «Удинезе» (2:2) и «Ювентуса» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Болоньи» — за 6.60.

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    Прогноз — «Болонья» решила свои задачи и просто получает удовольствие от проходящих поединков и показывает очень хорошие результаты. «Рома» сейчас очень сконцентрирована на Лиге Конференций«, поэтому в Серии А не всё так гладко. В этом матче "Болонья" не проиграет и продлит свою беспроигрышную серию.

    Так же можно рассмотреть вариант, что обе команды забьют. Так как в последних поединках оба коллектива как забивают так и пропускают в свои ворота.

    Ставка — "Болонья" не проиграет за 2.75 и обе команды забьют за 1.85.

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    «Рома» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Болонья» не проиграет в этом матче
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