«Рома» на своём поле сыграет против «Болоньи» в рамках 5-го тура Серии А. Матч состоится 1 мая, начало — 21:45 (мск). «Рома» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Желто-красные» продолжают вести сложную борьбу за еврокубковую зону и в данный момент занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 58 очков. Расположившиеся ниже «Лацио» и «Фиорентина» имеет в своём активе всего на 2 балла меньше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» провела 4 ничейных поединка, 2 раза уступила своим соперникам и 4 раза одержала победы.

Коэффициенты матча Рома — Болонья 1 1.50 X 4.50 2 6.60 Ставка

«Желто-красные» продолжают выступления в Лиге Конференций и уже дошли до 1/2 турнира. Соперником на этой стадии у «Ромы» стал английский «Лестер» с которым команда уже провела первый поединок и закончила его со счётом 1:1.

А в Серии А «желто-красные» последний раз смогли одержать победу ещё два тура назад в матче против «Салернитаны», которую обыграли со счётом 2:1. После этого была ничья с «Наполи» (1:1). А в последнем туре «Рома» проиграла «Интеру» (3:1).

«Болонья»

«Красно-синие» уже решили свои задачи в этом сезоне. Команда находится на 13-м месте с 42 очками в активе. От зоны вылета далеко, а еврокубки точно им не светят.

За последние 10 игр во всех турнирах «Болонья» 3 раза радовала болельщиков победами, 2 раза проиграла своим соперникам и 5 раз довольствовалась ничейным результатам.

В чемпионате Италии «красно-синие» проводят беспроигрышную серию, которая длится уже 5 матчей подряд. В последнем туре Серии А «Болонья» удивила всех и на своём поле смогла одержать победу над «Интером» со счётом 2:1.

А до этого «красно-синие» не смогли определить сильнейшего и сыграли вничью в матчах против «Удинезе» (2:2) и «Ювентуса» (1:1).

Прогноз

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.51, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Болоньи» — за 6.60.

Прогноз — «Болонья» решила свои задачи и просто получает удовольствие от проходящих поединков и показывает очень хорошие результаты. «Рома» сейчас очень сконцентрирована на Лиге Конференций«, поэтому в Серии А не всё так гладко. В этом матче "Болонья" не проиграет и продлит свою беспроигрышную серию.

Так же можно рассмотреть вариант, что обе команды забьют. Так как в последних поединках оба коллектива как забивают так и пропускают в свои ворота.

Ставка — "Болонья" не проиграет за 2.75 и обе команды забьют за 1.85.