В матче 45 тура чемпионата Англии состоится встреча «Ковентри Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Она запланирована на 30 апреля 17:00 по мск. Встреча пройдет на «Ковентри Билдинг Сесаити Арена». «Ковентри Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав в 44 матчах 63 очков.

Свою основную задачу гости уже решили, вылет из Чемпионшипа им не грозит. Теперь можно спокойно доигрывать сезон.

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Хаддерсфилд Таун 1 2.40 X 3.30 2 3.00 Ставка

Коллектив не выиграл в двух предыдущих поединках, однажды уступив и один раз сыграв вничью.

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При этом в этих играх «Ковентри» не смог забить. Правда, перед этим команда выиграла два матча кряду.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» занимает 4-е место после 44-х матчей, в которых набрал 76 очков. Отставание от идущего третьим «Ноттингема» — разница мячей, от второго «Борнмута» — три балла.

При самом удачном раскладе «Хаддерсфилд» может сместить «Борнмут» со второй строчки и напрямую пробиться в АПЛ. Но скорее всего, ему придется играть в плей-офф за право попасть в элитный дивизион.

В апреле «Хаддерсфилд» провел пять поединков, в которых набрал 13 очков и ни разу не проиграл.

Команда Карлоса Корберана одержала победы над «Халл Сити», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и «Барнсли», а также сыграла вничью с «Куинз Парк Рейнджерс».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.