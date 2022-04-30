«Ковентри Сити»
«Ковентри Сити» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав в 44 матчах 63 очков.
Свою основную задачу гости уже решили, вылет из Чемпионшипа им не грозит. Теперь можно спокойно доигрывать сезон.
Коэффициенты матча Ковентри Сити — Хаддерсфилд Таун
Коллектив не выиграл в двух предыдущих поединках, однажды уступив и один раз сыграв вничью.
При этом в этих играх «Ковентри» не смог забить. Правда, перед этим команда выиграла два матча кряду.
«Хаддерсфилд»
«Хаддерсфилд» занимает 4-е место после 44-х матчей, в которых набрал 76 очков. Отставание от идущего третьим «Ноттингема» — разница мячей, от второго «Борнмута» — три балла.
При самом удачном раскладе «Хаддерсфилд» может сместить «Борнмут» со второй строчки и напрямую пробиться в АПЛ. Но скорее всего, ему придется играть в плей-офф за право попасть в элитный дивизион.
В апреле «Хаддерсфилд» провел пять поединков, в которых набрал 13 очков и ни разу не проиграл.
Команда Карлоса Корберана одержала победы над «Халл Сити», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и «Барнсли», а также сыграла вничью с «Куинз Парк Рейнджерс».
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.
Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.