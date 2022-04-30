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    Сохранит ли «Хаддерсфилд» шанс на прямой выход в АПЛ?

    «Ковентри Сити» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз (к. 2.05), ставки на футбол, Чемпионшип, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Хаддерсфилд Таун»
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    «Хаддерсфилд» идет на четвертом месте
    В матче 45 тура чемпионата Англии состоится встреча «Ковентри Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Она запланирована на 30 апреля 17:00 по мск. Встреча пройдет на «Ковентри Билдинг Сесаити Арена». «Ковентри Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 30 Апреля 2022 года
    Ковентри Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ковентри Сити 17:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Ковентри Сити»

    «Ковентри Сити» находится на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав в 44 матчах 63 очков.

    Свою основную задачу гости уже решили, вылет из Чемпионшипа им не грозит. Теперь можно спокойно доигрывать сезон.

    Коэффициенты матча Ковентри Сити — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
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    Коллектив не выиграл в двух предыдущих поединках, однажды уступив и один раз сыграв вничью.

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    При этом в этих играх «Ковентри» не смог забить. Правда, перед этим команда выиграла два матча кряду.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд» занимает 4-е место после 44-х матчей, в которых набрал 76 очков. Отставание от идущего третьим «Ноттингема» — разница мячей, от второго «Борнмута» — три балла.

    При самом удачном раскладе «Хаддерсфилд» может сместить «Борнмут» со второй строчки и напрямую пробиться в АПЛ. Но скорее всего, ему придется играть в плей-офф за право попасть в элитный дивизион.

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  • 28/04/2022

    • В апреле «Хаддерсфилд» провел пять поединков, в которых набрал 13 очков и ни разу не проиграл.

    Команда Карлоса Корберана одержала победы над «Халл Сити», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и «Барнсли», а также сыграла вничью с «Куинз Парк Рейнджерс».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,40.

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    Успех гостей оценивается в 2,87, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,05.

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    «Ковентри Сити» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Хаддерсфилд» шанс на прямой выход в АПЛ?
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