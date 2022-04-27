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    «Гомелю» ничего не светит в Витебске

    «Витебск» — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, Кубок Белоруссии, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витебск» — «Гомель»
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    «Гомель»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках полуфинала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 17:00 мск. «Витебск» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 27 Апреля 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 17:00 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Кубок
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    «Витебск»

    «Витебск» начал сезон на посредственном для себя уровне. По итогам пяти туров команда оккупировала двенадцатую строчку.

    Предыдущий тур чемпионата команда также провела не лучшим образом. На выезде «Витебск» не сумел одолеть «Белшину» (2:2).

    Основной головной болью тренерского штаба витеблян является атака. В пяти матчах команда забила лишь четыре гола.

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    Против «Гомеля» витебляне традиционно играют неудачно. Из пяти последних очных поединков команда трижды потерпела поражение, записав в свой актив лишь две ничьи.

    «Гомель»

    «Гомель» с первых туров показывает вполне себе качественный уровень игры. В 5 матчах команда набрала 9 очков, и находится на 6 месте в таблице.

    Главным бичом «Гомеля» является слабая оборона. В пяти матчах пропущено уже восемь мячей.

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    • Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. «Гомель» на выезде уступил лидеру БАТЭ (2:1).

    А вот до неудачи в минувшем туре команда добыла три победы к ряду. Интересно, что одна из них пришлась как раз на первый полуфинальный матч Кубка с «Витебском» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 2.11, на ничью за 3.32, а на «Гомель» — за 3.32.

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    «Витебск» традиционно силен в домашних матчах.

    «Гомель» вполне может сыграть на удержание.

    Витебляне наверняка будут максимально мотивированы отыграть гандикап в два мяча. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» с коэффициентом 2.11.

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    «Витебск» — «Гомель»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. «Гомелю» ничего не светит в Витебске
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