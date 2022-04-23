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    «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?

    «Лейпциг» — «Унион Берлин». Прогноз (к. 2.53) и ставки на футбол, чемпионат Германии, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Унион Берлин»
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    Беспроигрышная серия «Лейпцига» составляет уже 15 матчей
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Унион Берлин» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 54 очка.

    «Лейпциг» поднялся в топ-3 после гостевой победы над «Байером» в прошлом туре. Символично, что именно «фармацевты» до этой игры находились на третьей строчке.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Унион

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.70
  • Ставка
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    А буквально на днях команда Доменико Тедеско обыграла на своем поле «Унион Берлин» (2:1) в полуфинале Кубка Германии. Решающий гол на последних минутах забил Эмиль Форсберг.

    Беспроигрышная серия «Лейпцига» составляет уже 15 матчей (11 побед и четыре ничьи). В апреле команда Тедеско выиграла пять матчей из шести.

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    • Также интересно, что «Лейпциг» забил 14 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Германии на своем поле.

    «Унион Берлин»

    «Унион» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 30-ти матчах 47 очков.

    Выход в финал Кубка Германии мог стать для «Униона» дополнительной возможностью для попадания в еврокубки, но теперь остался лишь один путь — через Бундеслигу.

    И глядя на результаты «Униона», вполне можно допустить, что ему удастся сохранить место в топ-6. В апреле команда Урса Фишера одержала три победы, выиграв у «Кельна», «Герты» и «Айнтрахта».

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    «Унион» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Униона» — за 6.95.

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    «Лейпциг», без преувеличения, на данный момент одна из лучших команд Европы. Во всяком случае, весеннюю часть сезона она проводит почти идеально.

    С другой стороны, дважды играть с одной и той же командой в течение недели всегда непросто, но «Лейпциг» действительно в таком порядке, что для него это вряд ли станет проблемой.

    Ставка — победа «Лейпцига» за 2.49.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.53.

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    «Лейпциг» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» еще раз обыграет «Унион»?
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