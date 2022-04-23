«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Унион Берлин» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. «Лейпциг» — «Унион Берлин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 54 очка.

«Лейпциг» поднялся в топ-3 после гостевой победы над «Байером» в прошлом туре. Символично, что именно «фармацевты» до этой игры находились на третьей строчке.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Унион 1 1.50 X 4.15 2 6.70 Ставка

А буквально на днях команда Доменико Тедеско обыграла на своем поле «Унион Берлин» (2:1) в полуфинале Кубка Германии. Решающий гол на последних минутах забил Эмиль Форсберг.

Беспроигрышная серия «Лейпцига» составляет уже 15 матчей (11 побед и четыре ничьи). В апреле команда Тедеско выиграла пять матчей из шести.

Также интересно, что «Лейпциг» забил 14 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Германии на своем поле.

«Унион Берлин»

«Унион» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 30-ти матчах 47 очков.

Выход в финал Кубка Германии мог стать для «Униона» дополнительной возможностью для попадания в еврокубки, но теперь остался лишь один путь — через Бундеслигу.

И глядя на результаты «Униона», вполне можно допустить, что ему удастся сохранить место в топ-6. В апреле команда Урса Фишера одержала три победы, выиграв у «Кельна», «Герты» и «Айнтрахта».

Все прогнозы на Бундеслигу

«Унион» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Униона» — за 6.95.

«Лейпциг», без преувеличения, на данный момент одна из лучших команд Европы. Во всяком случае, весеннюю часть сезона она проводит почти идеально.

С другой стороны, дважды играть с одной и той же командой в течение недели всегда непросто, но «Лейпциг» действительно в таком порядке, что для него это вряд ли станет проблемой.

Ставка — победа «Лейпцига» за 2.49.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Лейпцига» в обоих таймах за 2.53.