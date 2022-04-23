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    «Торпедовцы» привезут три очка из Набережных Челнов

    КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, ФНЛ, 23 апреля 2022 года

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    «Торпедо»
    23 апреля в Набережных Челнах местный клуб КАМАЗ сыграет против московского «Торпедо» в 34-м туре ФНЛ. Начало — в 15:00 по Москве. КАМАЗ — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Апреля 2022 года
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    КАМАЗ

    Коллектив из Набережных Челнов борется за сохранение прописки в первом дивизионе. Сейчас он с 34 очками идет в зоне вылета, на 17 строке. От 16 безопасной позиции он отсает на три пункта при игре в запасе.

    У КАМАЗа длительная серия без побед. Последний раз он смог набрать три очка еще в ноябре прошлого года, одолев тогда в Липецке местный «Металлург» со счетом 1:0.

    После того команда дважды играла вничью и потерпела шесть неудач. На данный момент у нее серия из трех поражений подряд. В своей последней игре клуб в гостях проиграл «Краснодару-2» — 1:4.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В 17 домашних встречах текущей копании коллектив шесть раз добивался викторий, семь встреч он проиграл и четыре игры свел вничью.

    «Торпедо»

    С 61 зачетным пунктом «Торпедо» разместилось на второй строке в турнирной таблице. От лидера команда отстает значительно, а вторую строку опережает лишь на два балла.

    После зимнего перерыва московский коллектив успел провести семь матчей в рамках чемпионата страны. В этот период он потерпел только одну неудачу, уступив лидирующему «Оренбургу» 0:1 на выезде.

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    • Также в данном отрезке «автозаводцы» расписали два мировых результата и добились четырех викторий. Одна из них была в прошлом игровом дне на своем поле над «Ротором» — 1:0.

    У «торпедевцев» пока первая гостевая статистика в лиге: восемь викторий, пять победных результатов и три поражения.

    В первом круге в Москве эти клубы сыграли вничью 1:1, а до этого не встречались на протяжении десяти лет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 1.80, победа КАМАЗа — 4.60, ничья — 3.60.

    Даже несмотря на гостевой статус матча, «торпедовцы» должны здесь брать три очка, учитывая еще то, в каком состоянии находится принимающая сторона.

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    КАМАЗ — «Торпедо»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Торпедовцы» привезут три очка из Набережных Челнов
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