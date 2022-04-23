23 апреля в Набережных Челнах местный клуб КАМАЗ сыграет против московского «Торпедо» в 34-м туре ФНЛ. Начало — в 15:00 по Москве. КАМАЗ — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

Коллектив из Набережных Челнов борется за сохранение прописки в первом дивизионе. Сейчас он с 34 очками идет в зоне вылета, на 17 строке. От 16 безопасной позиции он отсает на три пункта при игре в запасе.

У КАМАЗа длительная серия без побед. Последний раз он смог набрать три очка еще в ноябре прошлого года, одолев тогда в Липецке местный «Металлург» со счетом 1:0.

После того команда дважды играла вничью и потерпела шесть неудач. На данный момент у нее серия из трех поражений подряд. В своей последней игре клуб в гостях проиграл «Краснодару-2» — 1:4.

Календарь и таблица ФНЛ

В 17 домашних встречах текущей копании коллектив шесть раз добивался викторий, семь встреч он проиграл и четыре игры свел вничью.

«Торпедо»

С 61 зачетным пунктом «Торпедо» разместилось на второй строке в турнирной таблице. От лидера команда отстает значительно, а вторую строку опережает лишь на два балла.

После зимнего перерыва московский коллектив успел провести семь матчей в рамках чемпионата страны. В этот период он потерпел только одну неудачу, уступив лидирующему «Оренбургу» 0:1 на выезде.

Также в данном отрезке «автозаводцы» расписали два мировых результата и добились четырех викторий. Одна из них была в прошлом игровом дне на своем поле над «Ротором» — 1:0.

У «торпедевцев» пока первая гостевая статистика в лиге: восемь викторий, пять победных результатов и три поражения.

В первом круге в Москве эти клубы сыграли вничью 1:1, а до этого не встречались на протяжении десяти лет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 1.80, победа КАМАЗа — 4.60, ничья — 3.60.

Даже несмотря на гостевой статус матча, «торпедовцы» должны здесь брать три очка, учитывая еще то, в каком состоянии находится принимающая сторона.