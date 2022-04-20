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    «Фиорентина» воспользуется проблемами «Ювентуса»?

    «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Италии 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Фиорентина»
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    «Ювентус» одержал лишь две победы в шести предыдущих матчах на своем поле
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 20 Апреля 2022 года
    Ювентус
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    «Ювентус»

    «Ювентус» в минувшую субботу провел ужасный матч против «Болоньи». Игра завершилась вничью — 1:1. Но в данном случае важен не только результат.

    «Старая синьора» отыгралась буквально за минуту до финального свистка. Но это случилось только благодаря тому, что соперник доигрывал матч вдевятером.

    Коэффициенты матча Ювентус — Фиорентина

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
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    «Ювентус» в очередной раз показал очень паршивый футбол. Пока сложно понять, во что хочет играть Макс Аллегри, и у команды, похоже, тоже есть вопросы к тренеру.

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    «Ювентус» одержал лишь две победы в шести предыдущих матчах на своем поле.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» тем временем сделала солидный рывок, благодаря которому поднялась в топ-6 Серии А. Кстати, отставание от «Ювентуса» составляет семь очков — не так уж и много.

    Беспроигрышная серия «Фиорентины» в чемпионате составляет шесть матчей. При этом в четырех случаях «Виола» победила.

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    • На выходных команда Винченцо Итальяно выиграла у «Венеции», а перед этим одержала победы над «Эмполи» и «Наполи».

    Кроме того, в прошлом месяце, как раз перед международной паузой, «Фиорентина» сыграла вничью с миланским «Интером».

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Фиорентины» — за 4.33.

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    «Ювентус» на поле «Фиорентины» со счетом 1:0 в первом матче, но есть подозрение, что самое в этом противостоянии только начинается.

    «Ювентус» откровенно плохо играет в последнее время. В отличие от «Фиорентины», которая провела классные матчи с «Интером» и «Наполи».

    Ставка — тотал «Фиорентины» больше 1,0 за 2.28.

    И также можно рассмотреть смелую ставку на победу «Фиорентины» с форой (0) за 3.04. Такой «Ювентус» можно и нужно обыгрывать.

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    «Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» воспользуется проблемами «Ювентуса»?
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