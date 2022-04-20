«Ювентус» сыграет на своем поле против «Фиорентины» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 22:00 мск. «Ювентус» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» в минувшую субботу провел ужасный матч против «Болоньи». Игра завершилась вничью — 1:1. Но в данном случае важен не только результат.

«Старая синьора» отыгралась буквально за минуту до финального свистка. Но это случилось только благодаря тому, что соперник доигрывал матч вдевятером.

Коэффициенты матча Ювентус — Фиорентина 1 1.90 X 3.75 2 4.40 Ставка

«Ювентус» в очередной раз показал очень паршивый футбол. Пока сложно понять, во что хочет играть Макс Аллегри, и у команды, похоже, тоже есть вопросы к тренеру.

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«Ювентус» одержал лишь две победы в шести предыдущих матчах на своем поле.

«Фиорентина»

«Фиорентина» тем временем сделала солидный рывок, благодаря которому поднялась в топ-6 Серии А. Кстати, отставание от «Ювентуса» составляет семь очков — не так уж и много.

Беспроигрышная серия «Фиорентины» в чемпионате составляет шесть матчей. При этом в четырех случаях «Виола» победила.

На выходных команда Винченцо Итальяно выиграла у «Венеции», а перед этим одержала победы над «Эмполи» и «Наполи».

Кроме того, в прошлом месяце, как раз перед международной паузой, «Фиорентина» сыграла вничью с миланским «Интером».

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.89, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «Фиорентины» — за 4.33.

«Ювентус» на поле «Фиорентины» со счетом 1:0 в первом матче, но есть подозрение, что самое в этом противостоянии только начинается.

«Ювентус» откровенно плохо играет в последнее время. В отличие от «Фиорентины», которая провела классные матчи с «Интером» и «Наполи».

Ставка — тотал «Фиорентины» больше 1,0 за 2.28.

И также можно рассмотреть смелую ставку на победу «Фиорентины» с форой (0) за 3.04. Такой «Ювентус» можно и нужно обыгрывать.