«Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках полуфинала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:30 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

«Габала» в чемпионате занимает 4 место. При этом отставание от третьей позиции составляет 4 очка.

Команда не столь эффективна в атаке (32 гола). При этом в свои ворота пропускает частенько (31 гол).

Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. «Габала» не сумела переиграть «Сумгаит» (1:1).

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Против «Карабаха» команда играет просто отвратительно. Из пяти последних поединков проиграно четыре при одном паритете.

«Карабах»

«Карабах» проводит шикарный отрезок. Шесть побед к ряду — блестящая серия, которая вполне может быть продлена.

В чемпионстве агдамцев не сомневается уже никто. Гандикап от ближайшего преследователя составляет уже 11 очков.

Минувший тур принес «Карабаху» разгромный успех. Дома агдамцы просто-таки смели с газона «Шамахы» (8:0).

В составе «Карабаха» ярко выделяется Филип Озобич. В его активе уже 10 забитых мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.56, на ничью за 3.40, а на «Габалу» — за 7.00.

«Габала» традиционно неудачно играет с агдамцами.

«Карабах» имеет шестиматчевую победную серию .

«Карабах» выглядит сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.54.