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    Уверенная виктория «Карабаха»?

    «Габала» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, Кубок Азербайджана, 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Габала» — «Карабах»
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    Ибраима Ваджи
    «Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках полуфинала Кубка Азербайджана. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 16:30 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Кубок 20 Апреля 2022 года
    Габала
  • Азербайджан. Кубок
    •  Габала 16:30 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Кубок
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    «Габала»

    «Габала» в чемпионате занимает 4 место. При этом отставание от третьей позиции составляет 4 очка.

    Команда не столь эффективна в атаке (32 гола). При этом в свои ворота пропускает частенько (31 гол).

    Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. «Габала» не сумела переиграть «Сумгаит» (1:1).

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    Против «Карабаха» команда играет просто отвратительно. Из пяти последних поединков проиграно четыре при одном паритете.

    «Карабах»

    «Карабах» проводит шикарный отрезок. Шесть побед к ряду — блестящая серия, которая вполне может быть продлена.

    В чемпионстве агдамцев не сомневается уже никто. Гандикап от ближайшего преследователя составляет уже 11 очков.

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    • Минувший тур принес «Карабаху» разгромный успех. Дома агдамцы просто-таки смели с газона «Шамахы» (8:0).

    В составе «Карабаха» ярко выделяется Филип Озобич. В его активе уже 10 забитых мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.56, на ничью за 3.40, а на «Габалу» — за 7.00.

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    «Габала» традиционно неудачно играет с агдамцами.

    «Карабах» имеет шестиматчевую победную серию.

    «Карабах» выглядит сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.54.

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    «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Карабаха»?
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