«Труа» дома сыграет против «Страсбурга» в 32-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 17 апреля, начало — в 16:00 по мск. «Труа» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» еще предстоит отстаивать свое место в Лиге 1. За семь туров до финиша первенства клуб идет на 15-й строке, но от опасной зоны оторвался лишь на пять пунктов.

К данной же игре коллектив подходит после гостевого поражения от «Монако» со счетом 1:2. До этого же он имел 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионате страны.

Коэффициенты матча Труа — Страсбург 1 3.90 X 3.40 2 2.02 Ставка

В этот период «синие» дважды делили очки со своими оппонентами и три поединка смогли выиграть. Причем две из трех этих викторий были добыты в родных стенах.

Календарь и таблица Лиги 1

На своем поле «Труа» в текущем чемпионате Франции выиграли лишь четыре игры из 15 проведенных при шесть мировых исходах и пяти фиаско.

«Страсбург»

«Страсбург» же может даже замахнуться на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от заветной строки отстает на четыре очка при игре в запасе.

Последний раз в рамках Лиги 1 «гонщики» проигрывали аж в январе, уступив тогда неожиданно на выезде аутсайдеру «Бордо» со счетом 3:4. После чего они выдали 9-матчевую беспроигрышную серию.

В этот период команда смогла добыть четыре виктории и пять встреч еще она свела вничью. Одна из ничьих пришлась на минувший тур чемпионата — на своем поле с «Лионом» 1:1.

Вне родных стен «Страсбург» в данном розыгрыше Лиги 1 пять игр выиграл, шесть раз расписывал мировые и потерпел четыре фиаско.

В первом круге между собой эти клубы сыграли вничью 1:1, а до этого в четырех играх обменялись домашними викториями.

Прогноз и ставка на «Труа» — «Страсбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Страсбурга» — 2.09, победа «Труа» — 3.84, ничья — 3.48.

Так как оба клуба надежно действуют в обороне, в среднем пропуская по разу за встречу, то в их очном противостоянии не стоит ждать результативного матча.