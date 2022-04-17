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    Команды выдадут низовую встречу

    «Труа» — «Страсбург». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Франции, 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Страсбург»
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    «Страсбург»
    «Труа» дома сыграет против «Страсбурга» в 32-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 17 апреля, начало — в 16:00 по мск. «Труа» — «Страсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Апреля 2022 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 16:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Труа»

    «Труа» еще предстоит отстаивать свое место в Лиге 1. За семь туров до финиша первенства клуб идет на 15-й строке, но от опасной зоны оторвался лишь на пять пунктов.

    К данной же игре коллектив подходит после гостевого поражения от «Монако» со счетом 1:2. До этого же он имел 5-матчевую беспроигрышную серию в рамках чемпионате страны.

    Коэффициенты матча Труа — Страсбург

  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.02
  • Ставка
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    В этот период «синие» дважды делили очки со своими оппонентами и три поединка смогли выиграть. Причем две из трех этих викторий были добыты в родных стенах.

    Календарь и таблица Лиги 1

    На своем поле «Труа» в текущем чемпионате Франции выиграли лишь четыре игры из 15 проведенных при шесть мировых исходах и пяти фиаско.

    «Страсбург»

    «Страсбург» же может даже замахнуться на Лигу чемпионов. Сейчас он идет на пятой позиции в турнирной таблице, но от заветной строки отстает на четыре очка при игре в запасе.

    Последний раз в рамках Лиги 1 «гонщики» проигрывали аж в январе, уступив тогда неожиданно на выезде аутсайдеру «Бордо» со счетом 3:4. После чего они выдали 9-матчевую беспроигрышную серию.

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    • В этот период команда смогла добыть четыре виктории и пять встреч еще она свела вничью. Одна из ничьих пришлась на минувший тур чемпионата — на своем поле с «Лионом» 1:1.

    Вне родных стен «Страсбург» в данном розыгрыше Лиги 1 пять игр выиграл, шесть раз расписывал мировые и потерпел четыре фиаско.

    В первом круге между собой эти клубы сыграли вничью 1:1, а до этого в четырех играх обменялись домашними викториями.

    Прогноз и ставка на «Труа» — «Страсбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Страсбурга» — 2.09, победа «Труа» — 3.84, ничья — 3.48.

    Так как оба клуба надежно действуют в обороне, в среднем пропуская по разу за встречу, то в их очном противостоянии не стоит ждать результативного матча.

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    «Труа» — «Страсбург»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Команды выдадут низовую встречу
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