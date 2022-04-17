17 апреля в Москве вторая команда «Спартака» сыграет против «Оренбурга» в 33-м туре ФНЛ. Начало игры запланировано на 14:00 по Москве. «Спартак-2» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

Вторая команда «Спартака» находится в середине турнирной таблицы первой российской лиги, где наверняка и финиширует.

После зимнего перерыва «красно-белые» выступают в целом весьма неплохо, проиграв только два поединка из семи проведенных. Одно из фиаско пришлось на минувший тур — в гостях от «Томи» 0:1.

Еще в этот период московский коллектив расписал одну мировую и добыл четыре победных результата. Причем у команды даже был период из трех выигрышей подряд.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах в текущем первенстве «Спартак-2» выиграл семь матчей из 16, пять встреч он еще проиграл и четыре раза делил очки со своими оппонентами.

«Оренбург»

На данный момент «Оренбург» идет во главе турнирной таблицы первого российского дивизиона, оторвавшись от ближайшего преследователя на семь пунктов.

Осеннюю часть первенства «газовики» завершали серией из трех выигрышей подряд, а в межсезонье провели большое количество спаррингов, победив в большинстве из них.

После рестарта чемпионата коллектив провел семь матчей, в которых трижды уступал и и добился четырех викторий. В своей последней проведенной игре он дома проиграл «Кубани» со счетом 1:3.

Вне родных стен «Оренбург» в текущем розыгрыше ФНЛ выступает не лучшим образом, выиграв только семь игр из 15 при шести фиаско и двух мировых исходах.

«Оренбург» выиграл у «Спартака-2» в последних четырех очных играх, в том числе и в первом круге дома — 2:1.

Прогноз и ставка на «Спартак-2» — «Оренбург»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Оренбурга» — 1.81, победа «Спартака-2» — 4.48, ничья — 3.58.

Прогнозируем, что лидер первенства сможет одолеть дубль «Спартака» даже на его поле, ведь в последнее время «Оренбург» только обыгрывал предстоящего противника.