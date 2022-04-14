«Аталанта»
В первом матче четвертьфинала на выезде «Аталанта» увезла ничью 1:1, но с учетом отсутствия правила выездного гола должна побеждать для выхода в 1/2 финала.
Итальянский клуб в 1/8 финала выиграл у «Байера». Оба матча получились сложными, но итальянцы выиграли и дома, и в гостях.
Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг
Несмотря на две победы над «Байером», «Аталанта» в целом выглядит не очень убедительно. Есть подозрение, что мы наблюдаем закаты команды Джанпьеро Гасперини, которой восхищались в предыдущих сезонах.
Коллектив не знает побед в последних трех поединках во всех турнирах при двух поражениях, которые пришлись на Серию А.
«Лейпциг»
Несмотря на результативную ничью в первой игре, «Лейпциг» имеет хорошие шансы на выход в полуфинал, если победит на выезде.
Коллектив на предыдущей стадии турнира должен был встретиться с московским «Спартаком», но все российские клубы в начале марта, как известно, были отстранены от участия в еврокубках.
А перед этим команда прошла «Реал Сосьедад». После домашней ничьей немцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 3:1.
В отличие от соперника, «Быки» в куда лучшей форме, не проигрывая уже 12 матчей во всех турнирах при восьми победах.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.
Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.