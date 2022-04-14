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    Пройдет ли «Аталанта» «Лейпциг»?

    «Аталанта» — «Лейпциг». Прогноз (к. 2.40) на Лигу Европы 14 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лейпциг»
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    Первый матч завершился вничью 1:1
    «Аталанта» сыграет на своем поле против «Лейпцигом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля, начало — в 19:45 мск. «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 19:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Аталанта»

    В первом матче четвертьфинала на выезде «Аталанта» увезла ничью 1:1, но с учетом отсутствия правила выездного гола должна побеждать для выхода в 1/2 финала.

    Итальянский клуб в 1/8 финала выиграл у «Байера». Оба матча получились сложными, но итальянцы выиграли и дома, и в гостях.

    Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
    •

    Несмотря на две победы над «Байером», «Аталанта» в целом выглядит не очень убедительно. Есть подозрение, что мы наблюдаем закаты команды Джанпьеро Гасперини, которой восхищались в предыдущих сезонах.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Коллектив не знает побед в последних трех поединках во всех турнирах при двух поражениях, которые пришлись на Серию А.

    «Лейпциг»

    Несмотря на результативную ничью в первой игре, «Лейпциг» имеет хорошие шансы на выход в полуфинал, если победит на выезде.

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    • Коллектив на предыдущей стадии турнира должен был встретиться с московским «Спартаком», но все российские клубы в начале марта, как известно, были отстранены от участия в еврокубках.

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    • А перед этим команда прошла «Реал Сосьедад». После домашней ничьей немцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 3:1.

    В отличие от соперника, «Быки» в куда лучшей форме, не проигрывая уже 12 матчей во всех турнирах при восьми победах.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

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    Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.

    Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Аталанта» «Лейпциг»?
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