«Аталанта» сыграет на своем поле против «Лейпцигом» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 14 апреля, начало — в 19:45 мск. «Аталанта» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

В первом матче четвертьфинала на выезде «Аталанта» увезла ничью 1:1, но с учетом отсутствия правила выездного гола должна побеждать для выхода в 1/2 финала.

Итальянский клуб в 1/8 финала выиграл у «Байера». Оба матча получились сложными, но итальянцы выиграли и дома, и в гостях.

Коэффициенты матча Аталанта — РБ Лейпциг 1 2.65 X 3.50 2 2.60 Ставка

Несмотря на две победы над «Байером», «Аталанта» в целом выглядит не очень убедительно. Есть подозрение, что мы наблюдаем закаты команды Джанпьеро Гасперини, которой восхищались в предыдущих сезонах.

Все прогнозы на Лигу Европы

Коллектив не знает побед в последних трех поединках во всех турнирах при двух поражениях, которые пришлись на Серию А.

«Лейпциг»

Несмотря на результативную ничью в первой игре, «Лейпциг» имеет хорошие шансы на выход в полуфинал, если победит на выезде.

Коллектив на предыдущей стадии турнира должен был встретиться с московским «Спартаком», но все российские клубы в начале марта, как известно, были отстранены от участия в еврокубках.

А перед этим команда прошла «Реал Сосьедад». После домашней ничьей немцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 3:1.

В отличие от соперника, «Быки» в куда лучшей форме, не проигрывая уже 12 матчей во всех турнирах при восьми победах.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,70, тогда как ничья — в 3,40.

Наш прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.