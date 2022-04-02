2 апреля на «Европа-Парк» «Фрайбург» примет «Баварию» в рамках 28 тура чемпионата Германии. Стартовый свисток в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Хозяева проводят хороший сезон и метят в еврокубки. На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, что позволяет попасть в Лигу Европы.

За 27 туров «бразильцы из Брайсгау» набрали 45 очков — 12 побед, 9 ничьих и 6 поражений. За 6 туров чемпионата «Фрайбург» выиграл трижды. Он обыграл «Аугсбург» (2:1), «Герту» (3:0) и «Вольфсбург» (3:2).

Коэффициенты матча Фрайбург — Бавария 1 5.70 X 4.80 2 1.50 Ставка

Кроме этого, «Фрайбург» добился ничьи с «Лейпцигом» (1:1), вырвал путевку в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Бохум» (2:1 ДВ) и разошелся миром с «Гройтер Фюртом» (0:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и трех ничьих.

«Бавария»

«Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиге после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка и опережает ближайшего преследователя «Дортмунд» на шесть баллов.

В позапрошлом туре команда Юлиана Нагельсманна не смогла выиграть, и подобные потери очков не редкость для клуба в текущем сезоне. Гостевая встреча с «Хоффенхаймом» завершилась со счетом 1:1.

Перед этим «Бавария» сыграла вничью с «Байером» — тоже 1:1. Правда, между этими матчами была яркая победа над «Зальцбургом» (7:1) в Лиге чемпионов.

Мюнхенцы в последних семи поединках во всех турнирах также не знает поражений при четырех победах и трех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,00.