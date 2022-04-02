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    Остановит ли «Фрайбург» «Баварию»?

    «Фрайбург» — «Бавария». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, Бундеслига, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Бавария»
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    «Бавария» на шесть очков опережает «Дортмунд»
    2 апреля на «Европа-Парк» «Фрайбург» примет «Баварию» в рамках 28 тура чемпионата Германии. Стартовый свисток в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Апреля 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Фрайбург»

    Хозяева проводят хороший сезон и метят в еврокубки. На данный момент «Фрайбург» занимает 5 место, что позволяет попасть в Лигу Европы.

    За 27 туров «бразильцы из Брайсгау» набрали 45 очков — 12 побед, 9 ничьих и 6 поражений. За 6 туров чемпионата «Фрайбург» выиграл трижды. Он обыграл «Аугсбург» (2:1), «Герту» (3:0) и «Вольфсбург» (3:2).

    Коэффициенты матча Фрайбург — Бавария

  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    Кроме этого, «Фрайбург» добился ничьи с «Лейпцигом» (1:1), вырвал путевку в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Бохум» (2:1 ДВ) и разошелся миром с «Гройтер Фюртом» (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при четырех победах и трех ничьих.

    «Бавария»

    «Бавария» занимает первое место в таблице Бундеслиге после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 63 очка и опережает ближайшего преследователя «Дортмунд» на шесть баллов.

    В позапрошлом туре команда Юлиана Нагельсманна не смогла выиграть, и подобные потери очков не редкость для клуба в текущем сезоне. Гостевая встреча с «Хоффенхаймом» завершилась со счетом 1:1.

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    • Перед этим «Бавария» сыграла вничью с «Байером» — тоже 1:1. Правда, между этими матчами была яркая победа над «Зальцбургом» (7:1) в Лиге чемпионов.

    Мюнхенцы в последних семи поединках во всех турнирах также не знает поражений при четырех победах и трех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,00.

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    «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Фрайбург» «Баварию»?
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