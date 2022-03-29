Сан-Марино U21 сыграет на своем поле с Латвией U21 в рамках квалификации на молодежный ЧЕ-2023. Матч пройдет 29 марта, начало — в 21:30 мск. Сан-Марино U21 — Латвия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино U21

В своей группе эта команда проигрывает всем подряд. В 7 матчах санмаринцы уступили 7 раз.

Сан-Марино U21 испытывает заметные трудности в обороне. Команда из карликового государства пропустила 27 мячей, не забив ни разу.

В минувшем туре команда вновь выступила в своем привычном стиле. И это мягко сказано: на выезде санмаринская молодежь была бита венграми (4:0).

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С латвийскими сверстниками Сан-Марино U21 исторически играет неудачно. Из пяти поединков были проиграны все пять, причем одно из этих поражений техническое.

Латвия U21

Латвийская молодежка сейчас занимает 5 место в группе. Причем единственные три очка добыты как раз в матче с Сан-Марино (2:0).

Латвия U21 испытывает трудности с реализацией. В 7 матчах забито всего 4 мяча, причем пропущено уже 17.

Минувший тур Латвия никак не может записать себе в актив. Поражение от Германии получилось крупным (4:0).

Уже четыре матча подряд проигрывает латвийская молодежка. Более того, разница мячей в них выглядит красноречиво — 1:12.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Латвию U21 за 1.22, на ничью за 6.05, а на Сан-Марино U21 — за 11.50.

Санмаринцы еще не забили ни одного мяча в текущем отборочном цикле .

Латвийцы традиционно успешно противостоят сборной Сан-Марино U21.

Гости выглядят мощнее футбольного карлика, особенно в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.33.