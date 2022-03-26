26 марта в Краснодаре местная «Кубань» сыграет против калининградской «Балтики» в 29-м туре первой российской лиги. Поединок начнется в 17:00 по мск. «Кубань» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

С 31 набранным пунктом «Кубань» разместилась на 16 позиции в турнирной таблице ФНЛ. От опасной 16 строки она оторвалась всего лишь на два пункта.

В осенней части чемпионата краснодарцы выиграли лишь одну игру из пяти последних. В межсезонных спаррингах они так ни разу и не смогли победить, а после рестарта крупно проиграли московскому «Спартаку» 1:6 в Кубке России.

В рамках первенства коллектив успел отыграть три игры, дважды победив за этот период при одном фиаско. В минувшем туре он нанес гостевое поражение липецкому «Металлургу» — 2:0.

Календарь и таблица ФНЛ

В родных стенах в текущем чемпионате «Кубань» потерпела девять неудач за 14 проведенных встреч, еще четыре матча она выиграла и раз сыграла вничью.

«Балтика»

У «Балтики» на счету 42 зачетных пункта, с которыми она находится на восьмой строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая на семь очков от зоны плей-офф.

Первую часть первенства калининградцы заканчивали 4-матчевой беспроигрышной серией, где дважды победили. В межсезонье они провели аж десять спаррингов, победив в половине из них.

После рестарта коллектив сперва прошел «Чайку» 2:0 в Кубке России, а потом провел три поединка чемпионата. В первой игре он разгромил в гостях 3:0 «Краснодар-2». После этого расписал мировую с «Торпедо» 2:2 в Москве.

В минувшем же туре «Балтика» дома уступила 1:2 «Енисею». На выезде в текущем первенстве она выиграла пять игр при пяти мировых и четырех фиаско.

В первом круге эти коллективы расписали безголевую мировую.

Прогноз и ставка на «Кубань» — «Балтика»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Балтики» предлагают — 1.94.

На викторию «Кубани» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.38.

Прогнозируем, что на своем поле «Кубань» сможет устоять против «Балтики», не проиграв ей. В общем, наш прогноз — 1Х.