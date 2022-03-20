ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаШанс на реванш для «Реала», дуэль Симеоне и Гвардиолы, конец сказки «Вильярреала» Карим БенземаПримера. «Севилья» примет «Реал Сосьедад», «Реал» сыграет с «Барселоной» Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле
  • 01:09
    • «Лидс» вырвал победу у «Вулверхэмптона», уступая 0:2
  • 00:59
    • «Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью
  • 00:27
    • Матч «Бохум» — «Боруссия» М прерван из-за беспорядков на трибунах
  • 23:32
    • Италия представила состав на стыковые матчи ЧМ-2022
    Все новости спорта

    «Ювентусу» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками

    «Ювентус» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, чемпионат Италии, 20 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Салернитана Прогнозы на Ювентус Календарь Серии А
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус» на своём поле сыграет против «Салернитаны» в рамках 30-го тура Серии А. Поединок состоится 20 марта, начало — 17:00 (мск). «Ювентус» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 20 Марта 2022 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 17:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
    •

    «Ювентус»

    «Старая синьора» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 56 очков за 29 матчей. От нынешнего лидера «Милана» команда отстаёт всего на 7 очков.

    В 1/8 Лиги Чемпионов «Ювентус» завершил свои выступления. На этой стадии «чёрно-белым» достался в соперники испанский «Вильярреал», которому по сумме двух матчей итальянцы проиграли со счётом 1:4 и на удивление для всех вылетели из турнира.

    Коэффициенты матча Ювентус — Салернитана

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.40
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
    •

    Теперь «бьянконери» могут полностью сосредоточиться на чемпионате страны. Благо там есть перспективы даже побороться за Скудетто. Серия без поражений у команды насчитывает уже 15 матчей. В последних турах «Ювентус» одержал победы над «Сампдорией» (1:3), «Специей» (1:0) и «Эмполи» (2:3).

    В лазарете у команды продолжают находиться Леонардо Бонуччи, Денис Закариа, Кайо Жорже, Федерико Кьеза, Мануэль Локателли и Уэстон Маккенни.

    «Салернитана»

    «Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 27 поединков. В этом сезоне команда смогла забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустила — 63.

    За последние 10 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 4 раза проиграла и 5 раз не смогла определить сильнейшего со своими соперниками.

    Последнее время в Серии А «гранатовые» довольствуются ничейными результатами и только таким образом зарабатывают хоть какие-то очки. Команда обменивалась голами и расходилась ничьей с «Сассуоло» (2:2), «Болоньей» (1:1) и «Миланом» (2:2). Между этими матчами «Салернитана» так же потерпела крупное поражение от «Интера» (5:0).

    Команде в этом матче не помогут Весели Фредерик, Леонардо Капецци, Франк Рибери, Андреа Скьявоне, Стефан Страндберг и Винченцо Фьорилло.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.80, а победу «Салернитаны» — за 14.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom

    Прогноз — Вылет из самого престижного турнира Европы однозначно стал шоком для «Ювентуса», но сейчас «зебрам» нужно переключаться на Серию A, где у них есть неплохие шансы на чемпионский титул. Но вряд ли «черно-белые» добьются сокрушительной победы после изнурительного матча против «Вильярреала».

    Ставка — «Ювентус» победит и тотал матча меньше 2.5 за 3.40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.47
  • Прогноз на матч Халеп — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бадоса — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Салернитана»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентусу» нужно реабилитироваться перед своими болельщиками
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры