«Ювентус» на своём поле сыграет против «Салернитаны» в рамках 30-го тура Серии А. Поединок состоится 20 марта, начало — 17:00 (мск). «Ювентус» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Старая синьора» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 56 очков за 29 матчей. От нынешнего лидера «Милана» команда отстаёт всего на 7 очков.

В 1/8 Лиги Чемпионов «Ювентус» завершил свои выступления. На этой стадии «чёрно-белым» достался в соперники испанский «Вильярреал», которому по сумме двух матчей итальянцы проиграли со счётом 1:4 и на удивление для всех вылетели из турнира.

Коэффициенты матча Ювентус — Салернитана 1 1.20 X 6.40 2 15.00 Ставка

Теперь «бьянконери» могут полностью сосредоточиться на чемпионате страны. Благо там есть перспективы даже побороться за Скудетто. Серия без поражений у команды насчитывает уже 15 матчей. В последних турах «Ювентус» одержал победы над «Сампдорией» (1:3), «Специей» (1:0) и «Эмполи» (2:3).

В лазарете у команды продолжают находиться Леонардо Бонуччи, Денис Закариа, Кайо Жорже, Федерико Кьеза, Мануэль Локателли и Уэстон Маккенни.

«Салернитана»

«Гранатовые» продолжают занимать последнее 20-е место в турнирной таблице Серии А набрав всего 16 очков за 27 поединков. В этом сезоне команда смогла забить всего 22 мяча, а в свои ворота пропустила — 63.

За последние 10 матчей «Салернитана» лишь 1 раз порадовала своих болельщиков победой, 4 раза проиграла и 5 раз не смогла определить сильнейшего со своими соперниками.

Последнее время в Серии А «гранатовые» довольствуются ничейными результатами и только таким образом зарабатывают хоть какие-то очки. Команда обменивалась голами и расходилась ничьей с «Сассуоло» (2:2), «Болоньей» (1:1) и «Миланом» (2:2). Между этими матчами «Салернитана» так же потерпела крупное поражение от «Интера» (5:0).

Команде в этом матче не помогут Весели Фредерик, Леонардо Капецци, Франк Рибери, Андреа Скьявоне, Стефан Страндберг и Винченцо Фьорилло.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.80, а победу «Салернитаны» — за 14.50.

Прогноз — Вылет из самого престижного турнира Европы однозначно стал шоком для «Ювентуса», но сейчас «зебрам» нужно переключаться на Серию A, где у них есть неплохие шансы на чемпионский титул. Но вряд ли «черно-белые» добьются сокрушительной победы после изнурительного матча против «Вильярреала».

Ставка — «Ювентус» победит и тотал матча меньше 2.5 за 3.40.