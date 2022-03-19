«Ланс»
«Ланс» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока команда занимает только 9 место в турнирной таблице.
Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Ланс» пропустил в свои ворота 38 мячей.
Зато в предыдущем туре чемпионата «Ланс» разжился лишь одним баллом. На выезде команда расписала сухую ничью с «Метцем».
Против «Клермона» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе «Ланса» одна победа при четырех ничьих.
«Клермон»
«Клермон» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в элите.
На текущий момент команда занимает 16 место. Причем гандикап от зоны вылета составляет лишь два очка.
В предыдущем туре «Клермон» откровенно удручил игрой и результатом. Дома новичок элиты по всем статьям уступил «Лорьяну» (0:2).
Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 28 матчах она пропустила уже 48 раз.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ланс» за 1.74, на ничью за 4.02, а на «Клермон» — за 5.20.
«Ланс»
«Клермон» испытывает огромные трудности в обороне.
Атака хозяев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» во 2 тайме с коэффициентом 2.05.