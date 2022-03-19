«Ланс» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока команда занимает только 9 место в турнирной таблице.

Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Ланс» пропустил в свои ворота 38 мячей.

Зато в предыдущем туре чемпионата «Ланс» разжился лишь одним баллом. На выезде команда расписала сухую ничью с «Метцем».

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Против «Клермона» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе «Ланса» одна победа при четырех ничьих.

«Клермон»

«Клермон» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в элите.

На текущий момент команда занимает 16 место. Причем гандикап от зоны вылета составляет лишь два очка.

В предыдущем туре «Клермон» откровенно удручил игрой и результатом. Дома новичок элиты по всем статьям уступил «Лорьяну» (0:2).

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 28 матчах она пропустила уже 48 раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ланс» за 1.74, на ничью за 4.02, а на «Клермон» — за 5.20.

«Ланс» максимально мотивирован подняться в зону еврокубков .

«Клермон» испытывает огромные трудности в обороне.

Атака хозяев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» во 2 тайме с коэффициентом 2.05.