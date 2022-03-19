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    «Ланс» дожмет новичка

    «Ланс» — «Клермон». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига 1, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Клермон»
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    Гаэль Какута
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 29-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 марта, начало — в 19:00 мск. «Ланс» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Марта 2022 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 19:00 Клермон Клермон
  • Франция. Лига 1
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    «Ланс»

    «Ланс» по-прежнему сражается за еврокубковые места. Правда, пока команда занимает только 9 место в турнирной таблице.

    Главной проблемой римского клуба является слабая оборона. В 28 матчах «Ланс» пропустил в свои ворота 38 мячей.

    Зато в предыдущем туре чемпионата «Ланс» разжился лишь одним баллом. На выезде команда расписала сухую ничью с «Метцем».

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    Против «Клермона» команда традиционно играет вполне успешно. Из пяти последних матчей в активе «Ланса» одна победа при четырех ничьих.

    «Клермон»

    «Клермон» нынешний сезон проводит согласно собственным возможностям. Команда вполне прогнозируемо сражается за сохранение прописки в элите.

    На текущий момент команда занимает 16 место. Причем гандикап от зоны вылета составляет лишь два очка.

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    • В предыдущем туре «Клермон» откровенно удручил игрой и результатом. Дома новичок элиты по всем статьям уступил «Лорьяну» (0:2).

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 28 матчах она пропустила уже 48 раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ланс» за 1.74, на ничью за 4.02, а на «Клермон» — за 5.20.

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    «Ланс» максимально мотивирован подняться в зону еврокубков.

    «Клермон» испытывает огромные трудности в обороне.

    Атака хозяев обеспечит им викторию. Наши прогноз и ставка — Победа «Ланса» во 2 тайме с коэффициентом 2.05.

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    «Ланс» — «Клермон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Ланс» дожмет новичка
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