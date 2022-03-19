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    «Борнмут» не отдаст победу в матче

    «Хаддерсфилд» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Чемпионшип, 19 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Борнмут»
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    Филип Биллинг
    «Хаддерсфилд» на своём поле сыграет против «Борнмута» в рамках 39-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 19 марта, начало — 18:00 (мск). «Хаддерсфилд» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 19 Марта 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 18:00 Борнмут Борнмут
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    «Хаддерсфилд»

    «Терьеры» занимают третье место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 63 очка за 38 матчей. В нынешнем сезоне команда смогла забить в ворота соперника 51 мяч, а в свои пропустила — 40.

    За последние 10 поединков «Хаддерсфилд» 5 раз радовал своих болельщиков победами, 3 раза довольствовался ничьей и 2 раза терпел поражения.

    Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Борнмут

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
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    Последние 2 тура Чемпионшипа коллектив Карлоса Корберана показывает себя не с лучшей стороны. В первом выездном поединке команда сыграла в ничью с «Вест Бромвичем» со счётом 2:2, а во втором вовсе проиграла «Миллуолу» (2:0).

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    До этих матчей «Хаддерсфилд» провёл беспроигрышную серию в турнире, которая длилась 17 поединков подряд.

    В лазарете у команды находятся Роландо Эронз, Алекс Вальехо и Райан Скофилд.

    «Борнмут»

    «Вишни» занимают вторую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа набрав 66 очков. От нынешнего соперника команда оторвалась всего на 3 балла, но у «Борнмута» есть ещё 3 игры в запасе.

    За последние 10 матчей во всех турнирах подопечные Скотта Паркера 3 раза проигрывали своим соперникам, 2 раза сыграли вничью и 5 раз смогли одержать победы.

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  • 14/03/2022

    • В нынешнем сезоне Чемпионшипа команда регулярно доказывает то, что не даром находится так высоко в турнирной таблице. Хотя в последних турах «Борнмут» часто терял очки. Несколько туров назад «вишни» проиграли на выезде «Престону» (2:1), а так же два раза сыграли вничью с «Петерборо Юнайтед» и «Редингом» закончив поединки с одинаковым счётом 1:1. Между этими матчами команда добыла одну победу в поединке с «Дерби Каунти» (2:0).

    На поле не смогут выйти Дэвид Брукс, Киффер Мур и Джуниор Станислас.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хаддерсфилда» в этом матче можно поставить за 3.09, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Борнмута» — за 2.36.

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    Прогноз — «Борнмут» всегда был сильнее «Хаддерсфилда» — 5 последних очных встреч завершались именно победой подопечных Скотта Паркера. В данный момент «вишни» находятся в превосходной форме, чего не скажешь о «терьерах», которые в последних матчах не могут ничего показать. Поэтому «Борнмут» сможет одержать 3 очка в этом матче.

    Ставка — Победа «Борнмута» за 2.36.

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    «Хаддерсфилд» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. «Борнмут» не отдаст победу в матче
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