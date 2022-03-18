В пятницу, 18 марта, в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем поле сразится с «Лидсом». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в турнирной таблице английского первенства разместился на седьмой строчке, имея 46 баллов в копилке. От еврозоны коллектив отстает всего лишь на один пункт.

Стоит отметить, что «волки» надежно действует в защите в этом сезоне, и меньше их пропустили только две команды. Однако не так давно у них был весьма неудачный период.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Лидс 1 2.15 X 3.50 2 3.30 Ставка

Так с конца феврали и по начало марта «оранжево-черные» потерпели три поражения подряд в первенстве. Но после этого они выиграли две игры подряд, разгромив на своем поле 4:0 «Уотфорд» и минимально одолев в гостях 1:0 «Эвертон».

Календарь и таблица АПЛ

На своем поле «Вулверхэмптон» выступает не особо хорошо. Коллектив выиграл и проиграл по шесть раз, а также два поединка свел мировыми исходами.

«Лидс»

В турнирной таблице английского первенства «Лидс» разместился на 16 позиции, имея на своем счету 26 баллов, опережая зону вылета на четыре очка, так что команде еще грозит понижение в классе.

В своей последней игре чемпионата страны «павлины» на своей территории смогли нанести поражение «Норвичу», выиграв со счетом 2:1, вырвав победу уже в компенсированное время.

Перед этим «белые» восемь туров Премьер-лиги обходились без выигрышей. В этот период была одна ничья и семь проигрышей. Причем шесть из них были подряд перед викторией в прошлом туре.

Только две из 14 проведенных выездных встреч в этом первенстве «Лидс» смог выиграть. Еще четыре поединка он свел вничью и потерпел восемь неудач.

В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1 на поле «Лидса», а перед этим пять встреч подряд выиграли «волки».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.21.

На викторию «Лидса» дают — 3.38, ничья оценена — в 3.58.

Прогнозируем, что в данном противостоянии сильнее будут «волки», которые в последнее время демонстрируют намного лучшие результаты, да и вполне прилично играют против «Лидса».