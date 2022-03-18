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    Минское «Динамо» одолеет земляков

    «Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 марта 2022 года

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    Иван Бахар
    «Минск» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 марта, начало — в 18:00 мск. «Минск» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Марта 2022 года
    Минск
  • Минск
    •  Минск 18:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    «Минск»

    «Минск» традиционно неудачно играет с динамовцами. Из пяти последних матчей «горожане» добыли лишь одну победу, четырежды уступив.

    Минувший сезон сложился для минчан не лучшим образом. Лишь 12 итоговое место не удовлетворило клубные амбиции.

    Более того, команда до последнего сражалась за сохранение прописки в элите. Да и проблемы в обороне были неприятным спутником минчан.

    Все прогнозы на футбол

    В контрольных матчах «Минск» выглядел достаточно монолитно. Правда, по большей части, минчане завершали эти поединки в ничью.

    «Динамо» Минск

    Эта команда начинает новый сезон, в котором намерена побороться за чемпионство. Все для этого у динамовцев имеется.

    В нынешнем сезоне «Динамо» Минск действительно может совершить прорыв. Артем Челядинский в прошлом году кропотливо строил коллектив, способный решать высокие задачи.

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    • А вот из Кубка Белоруссии «Динамо» Минск вылетело совсем недавно. Домашний паритет с «Гомелем» (1:1) сменился поражением на выезде (3:1).

    «Динамо» Минск обладает вполне приличным кадровым потенциалом. Особо отметим креативного Ивана Бахара.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.83, на ничью за 4.32, а на «Минск» — за 5.20.

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    «Минск» традиционно неудачно играет с земляками.

    От динамовцев в нынешнем сезоне ждут борьбы за чемпионский титул.

    Динамовцы намерены стартовать удачно. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» Минск -0.75 с коэффициентом 2.05.

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    «Минск» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.03.2022. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» одолеет земляков
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