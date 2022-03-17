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    «Рома» и «Витесс» снова не забьют много

    «Рома» — «Витесс». Прогноз (к. 2.07) и ставки на футбол, Лига конференций, 17 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Витесс»
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    Тэмми Абрахам
    17 марта «Рома» примет «Витесс» в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций. Он состоится на «Олимпико» в Риме. Начало в 23:00 мск. Результат первой игры 1:0 в пользу «римлян». «Рома» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 17 Марта 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 23:00 Витесс Витесс
  • Лига конференций. 1/8 финала
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    «Рома»

    Команда Жозе Моуриньо не проигрывает 6 матчей подряд. Ничьи и победы равно разделились в этой серии. «Джаллоросси» выиграли 3 из 4 последних матчей.

    «Рома» с минимальным счетом выиграла у «Специи» и «Аталанты» в чемпионате Италии. После этого она с тем же результатом победила «Витесс».

    Коэффициенты матча Рома — Витесс

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
    •

    13 марта у «римлян» была последняя игра, в которой прервалась их победная серия. Они сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

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    Травмирован Леонардо Спинаццола. Дисквалифицированы Сержиу Оливейра и Джанлука Манчини.

    «Витесс»

    В текущем месяце «Витесс» еще не выигрывал. Кроме поражения от «Ромы» у него была ничья с «Хераклесом» (0:0) в чемпионате Нидерландов.

    В предыдущем раунде ЛК «Витесс» прошел «Рапид». В первой игре гости потерпели поражение (1:2), однако 2:0 в ответной встрече вывели их в следующий круг.

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    • В гостях «Витесс» не выигрывает 5 матчей подряд — 3 фиаско и две мировых.

    Не сыграют Матуш Беро, Эрик Верстаппен, Доминик Орос и Томаш Гаек.

    Прогноз и ставки

    На победу команд в основное время букмекеры дают такие коэффициенты: 1.54 на «Рому» и 6.00 на «Витесс».

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    Коэффициенты на проход участников в следующий раунд 1.07 и 8.60 соответственно.

    С учетом результата прошлой встречи и 6 прошедших игр с участием «Ромы», рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.07.

    В 3 из 4 матчей обеих команд забивали только с одной стороны. Предлагаем обратить внимание на ставку «обе забьют: нет».

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    «Рома» — «Витесс»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 17.03.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» и «Витесс» снова не забьют много
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