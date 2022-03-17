17 марта «Рома» примет «Витесс» в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций. Он состоится на «Олимпико» в Риме. Начало в 23:00 мск. Результат первой игры 1:0 в пользу «римлян». «Рома» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Команда Жозе Моуриньо не проигрывает 6 матчей подряд. Ничьи и победы равно разделились в этой серии. «Джаллоросси» выиграли 3 из 4 последних матчей.

«Рома» с минимальным счетом выиграла у «Специи» и «Аталанты» в чемпионате Италии. После этого она с тем же результатом победила «Витесс».

Коэффициенты матча Рома — Витесс 1 1.55 X 4.20 2 6.00 Ставка

13 марта у «римлян» была последняя игра, в которой прервалась их победная серия. Они сыграли вничью с «Удинезе» со счетом 1:1.

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«Витесс»

В текущем месяце «Витесс» еще не выигрывал. Кроме поражения от «Ромы» у него была ничья с «Хераклесом» (0:0) в чемпионате Нидерландов.

В предыдущем раунде ЛК «Витесс» прошел «Рапид». В первой игре гости потерпели поражение (1:2), однако 2:0 в ответной встрече вывели их в следующий круг.

В гостях «Витесс» не выигрывает 5 матчей подряд — 3 фиаско и две мировых.

Не сыграют Матуш Беро, Эрик Верстаппен, Доминик Орос и Томаш Гаек.

Прогноз и ставки

На победу команд в основное время букмекеры дают такие коэффициенты: 1.54 на «Рому» и 6.00 на «Витесс».

Коэффициенты на проход участников в следующий раунд 1.07 и 8.60 соответственно.

С учетом результата прошлой встречи и 6 прошедших игр с участием «Ромы», рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.07.

В 3 из 4 матчей обеих команд забивали только с одной стороны. Предлагаем обратить внимание на ставку «обе забьют: нет».