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    «Рома» не сможет выиграть в Арнеме

    «Витесс» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Лиги конференций, 10 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витесс» — «Рома»
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    «Рома»
    10 марта в Арнеме на стадионе «Гелредом» местный клуб «Витесс» сыграет против «Ромы» в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций. Начало — в 20:45 по мск. «Витесс» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 10 Марта 2022 года
    Витесс
  • Лига конференций. 1/8 финала
    •  Витесс 20:45 Рома Рома
  • Рим
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    «Витесс»

    «Витесс» свое еврокомпанию сразу же начал с Лиги конференций. Он смог преодолеть две стадии квалификации и пробиться в групповую стадию турнира.

    В основном этапе клуб из Арнема играл против французского «Ренна», английского «Тоттенхэма» и словенской «Муры». И только на отказе «шпор» играть в последнем туре из-за коронавируса нидерландцы прошли в следующую стадию турнира.

    Коэффициенты матча Витесс — Рома

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.98
  • Ставка
    •

    На ней «желто-черным» противостоял венский «Рапид». В первом матче в Австрии «Витесс» проиграл 1:2, но на своем поле смог взять реванш, выиграв 2:0, и пробился в 1/8 финала.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На внутренней арене коллектив идет на текущий момент на шестой строке, так что еще вполне способен побороться за путевку в еврокубки.

    «Рома»

    «Рома» также свою еврокомпанию начала сразу же с Лиги конференций, но преодолела только один этап отбора, дважды обыграв турецкий «Трабзонспор» — 3:0 и 2:1.

    В основной сетке турнира римский клуб выступал в одной компании с болгарским ЦСКА, украинской «Зарей» и норвежским «Буде/Глимт», заняв там первое место, набрав 13 очков в шести играх.

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    • Стоит отметить, что «волки» теряли баллы только с норвежцами, проиграв им на выезде аж 1:6, а на своем поле расписав мировую со счетом 2:2.

    Накануне «Рома» на своем поле обыграла 1:0 «Аталанту» в рамках чемпионата Италии, где она идет на пятой строке, но от четвертого места отстает на шесть баллов, которые будет очень трудно отыграть.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Витесса» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.84.

    «Рома» к данной игре подходит после трудной встречи с «Атлантой», которая отобрала у нее много сил. Поэтому будет неудивительно, если итальянцы здесь не выиграют.

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    «Витесс» — «Рома»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» не сможет выиграть в Арнеме
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