«Витесс»
«Витесс» свое еврокомпанию сразу же начал с Лиги конференций. Он смог преодолеть две стадии квалификации и пробиться в групповую стадию турнира.
В основном этапе клуб из Арнема играл против французского «Ренна», английского «Тоттенхэма» и словенской «Муры». И только на отказе «шпор» играть в последнем туре из-за коронавируса нидерландцы прошли в следующую стадию турнира.
Коэффициенты матча Витесс — Рома
На ней «желто-черным» противостоял венский «Рапид». В первом матче в Австрии «Витесс» проиграл 1:2, но на своем поле смог взять реванш, выиграв 2:0, и пробился в 1/8 финала.
Все прогнозы на Лигу конференций
На внутренней арене коллектив идет на текущий момент на шестой строке, так что еще вполне способен побороться за путевку в еврокубки.
«Рома»
«Рома» также свою еврокомпанию начала сразу же с Лиги конференций, но преодолела только один этап отбора, дважды обыграв турецкий «Трабзонспор» — 3:0 и 2:1.
В основной сетке турнира римский клуб выступал в одной компании с болгарским ЦСКА, украинской «Зарей» и норвежским «Буде/Глимт», заняв там первое место, набрав 13 очков в шести играх.
Стоит отметить, что «волки» теряли баллы только с норвежцами, проиграв им на выезде аж 1:6, а на своем поле расписав мировую со счетом 2:2.
Накануне «Рома» на своем поле обыграла 1:0 «Аталанту» в рамках чемпионата Италии, где она идет на пятой строке, но от четвертого места отстает на шесть баллов, которые будет очень трудно отыграть.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.05.
На викторию «Витесса» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.84.
«Рома» к данной игре подходит после трудной встречи с «Атлантой», которая отобрала у нее много сил. Поэтому будет неудивительно, если итальянцы здесь не выиграют.