10 марта в Арнеме на стадионе «Гелредом» местный клуб «Витесс» сыграет против «Ромы» в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций. Начало — в 20:45 по мск. «Витесс» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витесс»

«Витесс» свое еврокомпанию сразу же начал с Лиги конференций. Он смог преодолеть две стадии квалификации и пробиться в групповую стадию турнира.

В основном этапе клуб из Арнема играл против французского «Ренна», английского «Тоттенхэма» и словенской «Муры». И только на отказе «шпор» играть в последнем туре из-за коронавируса нидерландцы прошли в следующую стадию турнира.

Коэффициенты матча Витесс — Рома 1 3.55 X 3.75 2 1.98 Ставка

На ней «желто-черным» противостоял венский «Рапид». В первом матче в Австрии «Витесс» проиграл 1:2, но на своем поле смог взять реванш, выиграв 2:0, и пробился в 1/8 финала.

Все прогнозы на Лигу конференций

На внутренней арене коллектив идет на текущий момент на шестой строке, так что еще вполне способен побороться за путевку в еврокубки.

«Рома»

«Рома» также свою еврокомпанию начала сразу же с Лиги конференций, но преодолела только один этап отбора, дважды обыграв турецкий «Трабзонспор» — 3:0 и 2:1.

В основной сетке турнира римский клуб выступал в одной компании с болгарским ЦСКА, украинской «Зарей» и норвежским «Буде/Глимт», заняв там первое место, набрав 13 очков в шести играх.

Стоит отметить, что «волки» теряли баллы только с норвежцами, проиграв им на выезде аж 1:6, а на своем поле расписав мировую со счетом 2:2.

Накануне «Рома» на своем поле обыграла 1:0 «Аталанту» в рамках чемпионата Италии, где она идет на пятой строке, но от четвертого места отстает на шесть баллов, которые будет очень трудно отыграть.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 2.05.

На викторию «Витесса» дают — 3.58, ничья оценена — в 3.84.

«Рома» к данной игре подходит после трудной встречи с «Атлантой», которая отобрала у нее много сил. Поэтому будет неудивительно, если итальянцы здесь не выиграют.