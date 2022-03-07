ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф ЯзыджиТоповый Языджи. ЦСКА сломил сопротивление «Нижнего Новгорода» и поднялся в топ-3 Аньелли не согласен с провалом СуперлигиСлухи о смерти Суперлиги сильно преувеличены Садио МанеВсего один гол. Победная серия «Ливерпуля» продлена, разрыв с «Ман Сити» стал меньше
  • 00:58
    • «Реал» в Мадриде разгромил «Реал Сосьедад»
  • 22:28
    • Гол Мане стал победным для «Ливерпуля» в матче с «Вест Хэмом»
  • 00:57
    • ПСЖ на выезде проиграл «Ницце»
  • 00:42
    • «Лацио» крупно обыграл «Кальяри»
  • 22:20
    • «Трактор» одержал третью победу в серии с «Нефтехимиком»
  • 22:03
    • Гол Абрахама принес «Роме» победу над «Аталантой»
  • 20:59
    • ЦСКА вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
    Все новости спорта

    «Лесники» проследуют в четвертьфинал?

    «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Кубок Англии, 7 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Хаддерсфилд Таун
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стив Купер
    «Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Марта 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Кубок ФА
    •  Ноттингем Форест 22:30 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Кубок ФА
    •

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» бьется за попадание в зону плей-офф. Причем сейчас команда занимает 8 место, отставая от искомого шестого на два очка.

    «Лесники» в последних матчах смотрелись вполне прилично. Правда, по большей части, команда штамповала ничьи.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.90
  • Ставка
    •

    Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ноттингем Форест» добыл один зачетный пункт. На выезде команда вырвала ничью у «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Хаддерсфилд Таун» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «лесники» выиграли дважды при трех неудачах.

    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе.

    Вот только нынешнее 2 место пока ни о чем не говорит. Да, отрыв от «Борнмута» минимальный, но у конкурента еще имеется 5 (!) матчей в запасе.

  • Пора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • Реакция английских СМИ на решение Романа Абрамовича продать «Челси»
  • 03/03/2022

    • В предыдущем туре «Хаддерсфилд Таун» добыл важнейшую победу. Дома был уверенно обыгран «Питерборо Юнайтед» (3:0).

    Вот только непонятно, хватит ли команде ресурсов и запала для борьбы на двух фронтах?! Особенно если учесть, что приоритетной задачей, все же, является чемпионат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 3.80.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Ноттингем Форест» мотивированы поквитаться за декабрьское поражение в чемпионате.

    «Хаддерсфилд Таун» имеет серию из четырех побед к ряду.

    В матче примерно равных по классу соперников важнейшим фактором будет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.70
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кайрат — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Текстильщик — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Дженоа — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кадис — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. «Лесники» проследуют в четвертьфинал?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры