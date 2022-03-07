«Ноттингем Форест» сыграет на своем поле с «Хаддерсфилд Таун» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 7 марта, начало — в 22:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» бьется за попадание в зону плей-офф. Причем сейчас команда занимает 8 место, отставая от искомого шестого на два очка.

«Лесники» в последних матчах смотрелись вполне прилично. Правда, по большей части, команда штамповала ничьи.

Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун 1 2.00 X 3.35 2 3.90 Ставка

Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ноттингем Форест» добыл один зачетный пункт. На выезде команда вырвала ничью у «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

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Против «Хаддерсфилд Таун» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «лесники» выиграли дважды при трех неудачах.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе.

Вот только нынешнее 2 место пока ни о чем не говорит. Да, отрыв от «Борнмута» минимальный, но у конкурента еще имеется 5 (!) матчей в запасе.

В предыдущем туре «Хаддерсфилд Таун» добыл важнейшую победу. Дома был уверенно обыгран «Питерборо Юнайтед» (3:0).

Вот только непонятно, хватит ли команде ресурсов и запала для борьбы на двух фронтах?! Особенно если учесть, что приоритетной задачей, все же, является чемпионат.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 3.80.

«Ноттингем Форест» мотивированы поквитаться за декабрьское поражение в чемпионате .

«Хаддерсфилд Таун» имеет серию из четырех побед к ряду.

В матче примерно равных по классу соперников важнейшим фактором будет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.00.