«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» бьется за попадание в зону плей-офф. Причем сейчас команда занимает 8 место, отставая от искомого шестого на два очка.
«Лесники» в последних матчах смотрелись вполне прилично. Правда, по большей части, команда штамповала ничьи.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Хаддерсфилд Таун
Вот и в предыдущем туре чемпионата «Ноттингем Форест» добыл один зачетный пункт. На выезде команда вырвала ничью у «Шеффилд Юнайтед» (1:1).
Против «Хаддерсфилд Таун» команда в последние годы играет неудачно. Из пяти последних матчей «лесники» выиграли дважды при трех неудачах.
«Хаддерсфилд Таун»
«Хаддерсфилд Таун» проводит весьма многообещающий сезон. Команда борется за повышение в классе.
Вот только нынешнее 2 место пока ни о чем не говорит. Да, отрыв от «Борнмута» минимальный, но у конкурента еще имеется 5 (!) матчей в запасе.
В предыдущем туре «Хаддерсфилд Таун» добыл важнейшую победу. Дома был уверенно обыгран «Питерборо Юнайтед» (3:0).
Вот только непонятно, хватит ли команде ресурсов и запала для борьбы на двух фронтах?! Особенно если учесть, что приоритетной задачей, все же, является чемпионат.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форест» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Хаддерсфилд Таун» — за 3.80.
«Ноттингем Форест»
«Хаддерсфилд Таун» имеет серию из четырех побед к ряду.
В матче примерно равных по классу соперников важнейшим фактором будет преимущество своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Ноттингем Форест» с коэффициентом 2.00.