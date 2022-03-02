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    Выбьет ли «Бохум» «Фрайбург» из Кубка Германии?

    «Бохум» — «Фрайбург». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, Кубок Германии, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Фрайбург»
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    «Бохум»
    В среду, 2 марта, в четвертьфинале Кубка Германии «Бохум» на своем поле сыграет против «Фрайбурга». Поединок начнется в 22:45 по мск. «Бохум» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 02 Марта 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 22:45 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Бохум»

    «Бохум» свое выступление в Кубке Германии начал с 1/32 финала. И на данном этапе коллектив только в дополнительное время сломил сопротивление очень скромного клуба 2:1.

    Затем был пройдет по пенальти «Аугсбург», закончив матч со счетом 2:2. На предыдущем же этапе «несгибаемые» сравнительно легко расправились на своем поле с «Майнцем», выиграв 3:1.

    Коэффициенты матча Бохум — Фрайбург

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В чемпионате Германии команда уже почти решила свою задачу с сохранением прописки, так что стремиться только как можно повыше финишировать в турнирной таблице.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В середине февраля «Бохум» сотворил сенсацию, обыграв на своем поле саму «Баварию» со счетом 4:2, но эта виктория стала лишь первой за последние пять встреч клуба.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» аналогично убрал со своего пути троих соперников в данном кубковом соревновании. На первых двух этапах он играл с командами из низов и имел с ними определенные проблемы.

    А вот на предыдущем этапе «бразильцы» довольно-таки неожиданно легко расправились на выезде с «Хоффенхаймом», разгромив его со счетом 4:1.

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  • 25/02/2022

    • В чемпионате страны коллектив ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент он находится на пятой строке в турнирной таблице, но четвертой проигрывает только по дополнительным показателям.

    Команда превосходно провела две последние игры, которые пришлись на Бундеслигу. В них «Фрайбург» разгромил дома 3:0 «Герту» и в гостях справился с а«Аугсбургом» 2:1.

    Стоит отметить, что «Бохум» выиграл у «Фрайбурга» в трех последних очных встречах, включая и в первом круге этого чемпионата на своем поле — 2:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фрайбурга» — 2.25, победа «Бохума» — 3.25, ничья — 3.50.

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    Проход: «Фрайбурга» — 1.68; «Бохума» — 2.26.

    В этой паре трудно отдать кому либо предпочтение, но учитывая тот факт, что «Фрайбург» больше сконцентрирован на чемпионате, то рискнем поставить на проход хозяев.

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    «Бохум» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. Выбьет ли «Бохум» «Фрайбург» из Кубка Германии?
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