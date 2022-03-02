В среду, 2 марта, в четвертьфинале Кубка Германии «Бохум» на своем поле сыграет против «Фрайбурга». Поединок начнется в 22:45 по мск. «Бохум» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» свое выступление в Кубке Германии начал с 1/32 финала. И на данном этапе коллектив только в дополнительное время сломил сопротивление очень скромного клуба 2:1.

Затем был пройдет по пенальти «Аугсбург», закончив матч со счетом 2:2. На предыдущем же этапе «несгибаемые» сравнительно легко расправились на своем поле с «Майнцем», выиграв 3:1.

Коэффициенты матча Бохум — Фрайбург 1 3.25 X 3.40 2 2.20 Ставка

В чемпионате Германии команда уже почти решила свою задачу с сохранением прописки, так что стремиться только как можно повыше финишировать в турнирной таблице.

Календарь и таблица Бундеслиги

В середине февраля «Бохум» сотворил сенсацию, обыграв на своем поле саму «Баварию» со счетом 4:2, но эта виктория стала лишь первой за последние пять встреч клуба.

«Фрайбург»

«Фрайбург» аналогично убрал со своего пути троих соперников в данном кубковом соревновании. На первых двух этапах он играл с командами из низов и имел с ними определенные проблемы.

А вот на предыдущем этапе «бразильцы» довольно-таки неожиданно легко расправились на выезде с «Хоффенхаймом», разгромив его со счетом 4:1.

В чемпионате страны коллектив ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент он находится на пятой строке в турнирной таблице, но четвертой проигрывает только по дополнительным показателям.

Команда превосходно провела две последние игры, которые пришлись на Бундеслигу. В них «Фрайбург» разгромил дома 3:0 «Герту» и в гостях справился с а«Аугсбургом» 2:1.

Стоит отметить, что «Бохум» выиграл у «Фрайбурга» в трех последних очных встречах, включая и в первом круге этого чемпионата на своем поле — 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фрайбурга» — 2.25, победа «Бохума» — 3.25, ничья — 3.50.

Проход: «Фрайбурга» — 1.68; «Бохума» — 2.26.

В этой паре трудно отдать кому либо предпочтение, но учитывая тот факт, что «Фрайбург» больше сконцентрирован на чемпионате, то рискнем поставить на проход хозяев.