«Кешля» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 18:15 мск. «Кешля» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кешля»

«Кешля» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за сохранение прописки в элите, и сейчас находится на 6 месте.

В минувшем туре «Кешля» уступила. Правда, поражение от «Нефтчи» (3:1) получилось абсолютно логичным.

Основной проблемой команды является реализация. В 16 матчах «Кешля» забила всего 18 мячей.

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Поединки с «Карабахом» для команды проходят крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Кешля» проиграла четырежды при одной ничьей.

«Карабах»

На данный момент «Карабах» занимает 1 место в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 7 очков.

В своем последнем матче «Карабах» уступил «Марселю» (0:3). Так что после вылета из Лиги конференций агдамцы явно сосредоточатся на возвращении золотых медалей.

По-прежнему эффективен опытный хавбек Филип Озобич. В его активе 7 голов в чемпионате в 14 проведенных матчах.

Да и с результативностью у команды все прекрасно. В 15 матчах «Карабах» забил уже 32 мяча в ворота соперников, тогда как пропустил всего 9.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.57, на ничью за 4.10, а на «Кешлю» — за 5.40.

«Кешля» испытывает серьезные трудности в атаке.

«Карабах» постарается еще дальше оторваться от преследователей .

«Карабах» выглядит на две головы сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.