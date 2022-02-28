«Кешля»
«Кешля» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за сохранение прописки в элите, и сейчас находится на 6 месте.
В минувшем туре «Кешля» уступила. Правда, поражение от «Нефтчи» (3:1) получилось абсолютно логичным.
Основной проблемой команды является реализация. В 16 матчах «Кешля» забила всего 18 мячей.
Поединки с «Карабахом» для команды проходят крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Кешля» проиграла четырежды при одной ничьей.
«Карабах»
На данный момент «Карабах» занимает 1 место в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 7 очков.
В своем последнем матче «Карабах» уступил «Марселю» (0:3). Так что после вылета из Лиги конференций агдамцы явно сосредоточатся на возвращении золотых медалей.
По-прежнему эффективен опытный хавбек Филип Озобич. В его активе 7 голов в чемпионате в 14 проведенных матчах.
Да и с результативностью у команды все прекрасно. В 15 матчах «Карабах» забил уже 32 мяча в ворота соперников, тогда как пропустил всего 9.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.57, на ничью за 4.10, а на «Кешлю» — за 5.40.
«Кешля» испытывает серьезные трудности в атаке.
«Карабах»
«Карабах» выглядит на две головы сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.