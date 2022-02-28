Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКАВаноли начал с поражения. «Спартак» проиграл первое дерби при новом тренере ФредАПЛ. МЮ сыграл вничью с «Уотфордом», «Ман Сити» минимально выиграл у «Эвертона» Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» принимает «Атлетик»
  • 08:49
    • Надаль — победитель турнира в Акапулько
  • 08:17
    • Махачев нокаутировал американца Грина в главном бою турнира UFC Vegas 49
  • 01:15
    • ПСЖ обыграл «Сент-Этьен», у Мбаппе два гола и ассист
  • 00:58
    • Дубль Лоди принес «Атлетико» победу над «Сельтой»
  • 22:29
    • «Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано»
  • 22:27
    • Гол Сане принес «Баварии» победу над «Айнтрахтом»
  • 22:26
    • «Ман Сити» обыграл «Эвертон», Фоден забил победный гол
    Все новости спорта

    «Карабах» быстро расправится с «Кешлей»

    «Кешля» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Азербайджана, 28 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Кешля» — «Карабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Медина
    «Кешля» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 17-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 18:15 мск. «Кешля» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 28 Февраля 2022 года
    Кешля
  • Баку
    •  Кешля 18:15 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Кешля»

    «Кешля» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда борется за сохранение прописки в элите, и сейчас находится на 6 месте.

    В минувшем туре «Кешля» уступила. Правда, поражение от «Нефтчи» (3:1) получилось абсолютно логичным.

    Основной проблемой команды является реализация. В 16 матчах «Кешля» забила всего 18 мячей.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Карабахом» для команды проходят крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Кешля» проиграла четырежды при одной ничьей.

    «Карабах»

    На данный момент «Карабах» занимает 1 место в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя составляет 7 очков.

    В своем последнем матче «Карабах» уступил «Марселю» (0:3). Так что после вылета из Лиги конференций агдамцы явно сосредоточатся на возвращении золотых медалей.

  • Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы
  • «Бетис» на своем поле сыграл вничью 0:0 с петербургским «Зенитом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • 25/02/2022

    • По-прежнему эффективен опытный хавбек Филип Озобич. В его активе 7 голов в чемпионате в 14 проведенных матчах.

    Да и с результативностью у команды все прекрасно. В 15 матчах «Карабах» забил уже 32 мяча в ворота соперников, тогда как пропустил всего 9.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.57, на ничью за 4.10, а на «Кешлю» — за 5.40.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Кешля» испытывает серьезные трудности в атаке.

    «Карабах» постарается еще дальше оторваться от преследователей.

    «Карабах» выглядит на две головы сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.17.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.25
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Брест — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Анже — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Клермон — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бохум — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.53
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахмат — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кешля» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 28.02.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» быстро расправится с «Кешлей»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры