«Мальорка» на своём поле сыграет против «Валенсии» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч состоитс 26 февраля, начало — 16:00 (мск). «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

Команда Луиса Гарсии занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 26 очков за 24 тура. От зоны вылета их отделяет 6 баллов, но имеется ещё одна игра в запасе.

За последние 10 поединков «Мальорка» 6 раз терпела поражения от своих соперников и 4 раза порадовала своих болельщиков победми.

Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия 1 2.40 X 3.20 2 3.10 Ставка

В чемпионате Испании «красно-черные» показали хорошие результаты в последних турах. Сначала на домашнем стадионе «Мальока» смогла обыграть «Кадис» (2:1) и «Атлетик» (3:2), а после этого на выезде провела поединок с сильным «Бетисом» где показала красивую игру, смогла забить, но к сожалению всё-таки упустила победу — 2:1.

«Валенсия»

«Летучие мыши» никак не могут выкарабкаться из середины турнирной таблицы Ла Лиги, на данный момент они занимают 12-е место набрав 30 очков за 25 матчей чемпионата.

За последние 10 матчей «оранжевые» 3 раза смогли обыграть своих соперников, 3 раза довольствовались ничейным результатам и 4 раза терпели поражения от своих оппонентов.

В Примере не может добыть победу уже 7 матчей подряд. После ничьей на родной арене в матче с «Реалом Сосьедадом» (0:0) «валенсийцы» потерпели два поражения.

Одно из них было ожидаемое, так как команда встречалась с возродившейся из пепла «Барселоной» (1:4), а вот в матче с главным аутсайдером чемпионата «Алавесом» (2:1) никто не мог ожидать, что «Валенсия» потерпит поражение.

Прогноз и ставка

На победу «Мальорки» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Валенсии» — за 2.95.

Прогноз — Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но только «Мальорка» сейчас на ходу и показывает отличную игру, а вот «Валенсия» никак не может выбраться из своего кризиса.

В этом матче тяжело предугадать кто станет победителем, но то, что команды будут идти вперед и забивать — так это точно. «Летучим мышам» нужно скорее реабилитироваться, а «красно-черным» отрываться от зоны вылета.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.28.