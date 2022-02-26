Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Фрагмент матчаРоналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 00:55
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и вылетел из Лиги Европы
  • 00:48
    • «Барселона» вышла в 1/8 финала Лиги Европы, дортмундская «Боруссия» вылетела
  • 00:40
    • «Арсенал» вырвал волевую победу у «Вулверхэмптона»
  • 22:44
    • «Порту» и «Лейпциг» пробились в 1/8 финала Лиги Европы, «Лацио» вылетел
  • 22:40
    • Дубль Малиновского помог «Аталанте» разгромить «Олимпиакос» и выйти в 1/8 финала ЛЕ
  • 23:25
    • Матчи «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» перенесены
  • 22:54
    • «Лестер» и «Марсель» пробились в 1/8 финала Лиги конференций, «Селтик» вылетел
    Все новости спорта

    Ожидается результативный поединок

    «Мальорка» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Испании, 26 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Мальорку Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Рико
    «Мальорка» на своём поле сыграет против «Валенсии» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч состоитс 26 февраля, начало — 16:00 (мск). «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Февраля 2022 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 16:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •

    «Мальорка»

    Команда Луиса Гарсии занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 26 очков за 24 тура. От зоны вылета их отделяет 6 баллов, но имеется ещё одна игра в запасе.

    За последние 10 поединков «Мальорка» 6 раз терпела поражения от своих соперников и 4 раза порадовала своих болельщиков победми.

    Коэффициенты матча Мальорка — Валенсия

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В чемпионате Испании «красно-черные» показали хорошие результаты в последних турах. Сначала на домашнем стадионе «Мальока» смогла обыграть «Кадис» (2:1) и «Атлетик» (3:2), а после этого на выезде провела поединок с сильным «Бетисом» где показала красивую игру, смогла забить, но к сожалению всё-таки упустила победу — 2:1.

    «Валенсия»

    «Летучие мыши» никак не могут выкарабкаться из середины турнирной таблицы Ла Лиги, на данный момент они занимают 12-е место набрав 30 очков за 25 матчей чемпионата.

    За последние 10 матчей «оранжевые» 3 раза смогли обыграть своих соперников, 3 раза довольствовались ничейным результатам и 4 раза терпели поражения от своих оппонентов.

  • Злость и обиды. 5 моментов, показывающих, что Роналду не умеет принимать неудачи
  • Нежный, ранимый, злой Криштиану
  • 20/02/2022

    • В Примере не может добыть победу уже 7 матчей подряд. После ничьей на родной арене в матче с «Реалом Сосьедадом» (0:0) «валенсийцы» потерпели два поражения.

    Одно из них было ожидаемое, так как команда встречалась с возродившейся из пепла «Барселоной» (1:4), а вот в матче с главным аутсайдером чемпионата «Алавесом» (2:1) никто не мог ожидать, что «Валенсия» потерпит поражение.

    Прогноз и ставка

    На победу «Мальорки» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Валенсии» — за 2.95.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз — Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но только «Мальорка» сейчас на ходу и показывает отличную игру, а вот «Валенсия» никак не может выбраться из своего кризиса.

    В этом матче тяжело предугадать кто станет победителем, но то, что команды будут идти вперед и забивать — так это точно. «Летучим мышам» нужно скорее реабилитироваться, а «красно-черным» отрываться от зоны вылета.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Сиэтл — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Минай — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Левадия — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Валвейк — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дерри Сити — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Леванте — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Мальорка» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный поединок
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры